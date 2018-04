V nedeljo, 22. aprila, ne zamudite ...

Jutri: TVS 1 ob 21.25 (PREMIERA)

Demain. Francija, 2015. Režija: Cyril Dion, Mélanie Laurent. Dokumentarni film. 118 minut.

Znanstveniki pravijo, da imamo dober razlog za to, da smo zaskrbljeni zaradi prihodnosti. Naš planet je v čedalje slabšem stanju. Krize, revščina, vojne na vsakem koraku. V reviji Nature so zapisali, da bo pri takem tempu človeštva konec še pred koncem tega stoletja. A ustvarjalci dokumentarca se niso odločili za tarnanje nad sedanjim stanjem, ampak so poskusili najti upanje, rešitve in dobre prakse, ki bi človeštvu lahko pomagali. Pri tem so se osredotočili na področje pridelave hrane, pridobivanja energije, na ekonomijo, politične sisteme in izobraževanje. Odgovori na težave in izzive časa seveda niso preprosti in velik plus filma je, da jih kot take niti ne prikazuje, vseeno pa je osvežujoč v svojem optimizmu, zato je k ogledu vabljen vsakdo, ki mu je mar prihodnosti.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Čista ljubezen - glas Elle Fitzgerald: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

Pure Love: The Voice of Ella Fitzgerald- Nemčija, 2017. R: Katja Duregger. Dok. odd. 52 min.

Ella Fitzgerald je pela in improvizirala z osupljivo lahkotnostjo. V svoji šestdesetletni karieri je blestela z neprekosljivima dikcijo in intonacijo. Še danes ostaja ena od najvidnejših ameriških pevk. Ob obletnici rojstva, ki bi bila njena stota, se je v glasbeni dokumentarni oddaji, bogati z arhivskimi posnetki, spominjajo kolegi glasbeniki, pevci in kritiki.

Svinjarija: Kanal A ob 22.10 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Filth. VB, 2013. Režija: Jon S. Baird, Igrajo: James McAvoy, Imogen Poots, Jamie Bell, Eddie Marsan. Kriminalka/komedija. 97 min.

Svinjarija je nekakšno nadaljevanje Trainspottinga - ima podoben DNK zgodbe, saj prav tako temelji na romanu Irwina Welsha. Vglavni vlogi je James McAvoy, na videz prijazen fant, ki dokaže, da zna prikazati tudi zares temno stran. Kot napredovanja željan kriminalist Bruce manipulira s sodelavci, prijatelji in seveda tudi s kriminalci, ki jih ujame, ter se drogira, spi z različnimi ženskami in je nasploh neprijeten. Če se vrnemo k Trainspottingu, bi lahko rekli, da Bruce ne izbere življenja, saj kdo potrebuje življenje, če ima egotrip in droge? Kljub temu režiserju Bairdu nekako uspe Brucea približati gledalcu in mu zbuditi sočutje. Ravno dovolj, da ga zamoti pri mojstrskem končnem obratu.

Izbor športa:

Velika Britanija : Slovenija: TVS 2 ob 12.20

Hokej na ledu. Svetovno prvenstvo divizije I. skupine A. Prenos iz Budimpešte.

Na turnirju v Budimpešti se bodo v elitno divizijo poleg Slovenije in Velike Britanije skušale uvrstiti še Italija, Kazahstan, Poljska in domačini Madžari. V elitno divizijo se bosta uvrstili dve reprezentanci, zadnja pa bo izpadla v skupino B.

Rokomet: TVS 2 ob 17.50

Pokal Slovenije (M). Finale. Prenos iz Ljutomera