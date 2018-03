V nedeljo, 25. marca, ne zamudite ...

Igre lakote: Upor, 1. del: Planet TV ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

The Hunger Games: Mockingjay - Part 1. ZDA, 2014. Režija: Francis Lawrence. Igrajo: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Julianne Moore, Woody Harrelson. Akcijska ZF drama. 123 minut.

Potem ko je Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) uničila Igre lakote, se z mamo in sestro naseli v trinajstem okrožju. Kapitol je namreč njen dom v dvanajstem okrožju iz maščevalnosti uničil. Trinajsto okrožje pod vodstvom predsednice Coin (Julianne Moore) načrtuje revolucijo proti Kapitolu in Katniss kljub lastnim dvomom privoli v to, da bi bila simbol njihovega upora.

Predzadnji del franšize postreže z dobro igro in inteligentnim političnim podtekstom in nekaj manj akcije kot prejšnji deli ter je dobra priprava na zadnji del.

Eva in Leon: TVS 1 ob 15.25 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

L'échappée belle. Francija, 2015. Režija: Emilie Cherpitel. Igrajo: Clotilde Hesme, Florian Lemaire, Yannick Choirat. Drama. 72 min.

Film govori o prijateljstvu med 35-letno Evo, ki je navajena brezskrbnega samskega življenja, in 10-letnim Leonom, osirotelim dečkom, ki ga je zrelega naredilo življenje. Po sili razmer Leon pristane v Evinem stanovanji in kmalu se med njima razvije nenavadna vez. Zdi se, da ji bo on pomagal odrasti, ona pa mu bo pomagala spet postati otrok.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Zvezde plešejo: Pop TV ob 20.00

Slovenija, 2017. Vodita: Tara Zupančič in Peter Poles. Razvedrilna oddaja.

Prek plesa bodo zvezde predstavile svoje najpomembnejše trenutke v življenju. Natalija Gros, Sanja in Uroš se bodo predstavili s čačačajem, Rebeka in Werner z rumbo, Gorka se bo zavrtela z angleškim, Dejan z dunajskim valčkom. Sašo nas bo nasmejal s čarlstonom, Ivica pa poskakovala v ponorelem jivu. Slowfox pa je ples, v katerega bosta Gašper in Rok izlila vsa svoja čustva.

Pobesneli Max: Cesta besa: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★★

Mad Max: Fury Road. Avstralija/ZDA, 2015. Režija: George Miller. Igrajo: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoë Kravitz. Akcijski triler. 123 min.

Več let po katastrofalnih dogodkih, ki so v letu 2060 povzročili padec civilizacije, Maxa (Tom Hardy) še vedno preganja preteklost. Prepričan je, da je najbolje, da po krutem svetu vandra čisto sam. A vseeno se zaplete s skupino ubežnikov, ki se prebija skozi puščavo v bojnem vozilu z odločno Furioso za krmilom. Pobegnili so iz trdnjave, ki jo ustrahuje tiranski Immortan Joe. Po tridesetih letih se je George Miller odločil obuditi kultno franšizo. Tokrat navduši z nepretrganim visokooktanskim pregonom po puščavi in dokaže, da so lahko tudi filmi (skoraj) brez vsebine več kot kvalitetni.

Intervju: Slavenka Drakulić: TVS 1 ob 20.30



Slovenija, 2018. Voditeljica: Ksenija Horvat. Pogovorna oddaja.

Tokratna gostja je Slavenka Drakulić, hrvaška pisateljica, esejistka, novinarka, kolumnistka, verjetno eno najbolj prepoznavnih avtorskih imen z območja nekdanje Jugoslavije. Pisala je o feminizmu, komunizmu, postkomunizmu, Balkanu in tudi vojni. V zadnjih letih je napisala knjige o treh zanimivih ženskah, ki so živele v senci svojih dominantnih moških, o Fridi Kahlo, Dori Maar in Milevi Einstein. Ta zadnji roman je pri Beletrini zdaj izšel tudi v slovenščini.

Izbor športa:

Smučarski poleti: TVS 2 ob 9.30



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Planice.

Na sporedu bo še zadnja tekma sezona.

Biatlon (M in Ž): TVS 2 ob 13.55 in 15.55



Svetovni pokal. Skupinski start. Prenos iz Tjumna.

Smučarski skoki (Ž): TVS 2 ob 14.40

Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Vključitev v prenos iz Oberstdorfa.

Rokomet (Ž): TVS 2 ob 16.50

Kvalifikacije za EP. Slovenija : Islandija. Prenos iz Celja.