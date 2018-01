V nedeljo, 28. januarja, ne zamudite ...

Priporočamo dve premieri, popoldne indijsko komično dramo Nova sošolka, zvečer pa mešanico komedije in kriminalke Robot in Frank.

Nova sošolka: TVS 1 ob 15.00(PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Nil Battey Sannata. Indija, 2016. Režija: Ashwiny Iyer Tiwari. Igrajo: Swara Bhaskar, Ria Shukla, Ratna Pathak. Komedija/drama. 104 minute.

Film, ki hoče svojim gledalcem povedati, da je vsakdo upravičen do svojih sanj, ne glede na svoj socialni položaj, je topla drama, polna humorja, ki pa vseeno ostaja v sferi realizma.

Chanda od jutra do večera dela kot služkinja, ker si želi svoji najstniški hčerki Appu omogočiti uspešno prihodnost. A Appu popušča v šoli in meni, da bo tudi sama postala služkinja, saj revni drugih možnosti tako nimajo. Chando to pretrese in hoče hčeri pomagati. A ker so inštrukcije drage, mora sama postati njena inštruktorica, kar pomeni, da se vpiše v šolo in postane - hčerkina nova sošolka ...

Robot in Frank: Kino ob 20.00 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★★

Robot & Frank. ZDA, 2012. Režija: Jake Schreier. Igrajo: Frank Langella, James Marsden, Liv Tyler, Susan Sarandon. Komedija/kriminalka. 89 min.

Frank je nekdanji tat draguljev in ljubitelj knjig. Njegova odrasla otroka skrbi, da ostareli oče ne more več skrbeti zase. Že razmišljata o domu za ostarele, potem pa sin Franku kupi hodečega in govorečega robotskega služabnika.

Izbor športa:

Slalom (Ž): TVS 2 ob 9.25 in 12.10



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Lenzerheideja.

Veleslalom (M): TVS 2 ob 10.25 in 13.25

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Garmisch-Partenkirchna.

Smučarski skoki (Ž+M): TVS 2 ob 14.15 in 15.50



Nordijsko smučanje. Vključitev v prenos z Ljubnega in prenos iz Zakopan.

Rokomet: TVS 2 ob 17.50 in 20.15



Evropsko prvenstvo. Tekma za 3. mesto in veliki finale. Prenos iz Zagreba.

Težko pričakovano prvenstvo v naši neposredni bližini se danes, ko bodo podeljeni vsi kompleti medalj, končuje. Žal z grenkim priokusom naših rokometašev, ki so upali, da bodo pred številnimi navijači dosegli odmevnejši rezultat. Kdo pa bo novi prvak?