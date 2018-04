V nedeljo, 29. aprila, ne zamudite ...

Martin Krpan: TVS 1 ob 18.15

Slovenija, 2017. Režija: Nejc Saje. Glasovi: Sebastian Cavazza, Jernej Kuntner, Primož Pirnat, Katja Šoltes, Klemen Klemen. Kratki animirani film. 24 minut.

Le kdo ne pozna pripovedke Frana Levstika o silno močnem tihotapcu angleške soli Martinu Krpanu, ki ga zaradi Brdavsa, ki napade Dunaj in pobije vse veljake, na pomoč pokliče sam cesar. A za boj proti Brdavsu potrebuje kij, zato poseka lipo, za katero se izkaže, da je bila cesaričina najljubša ... Film je lani spomnil na 100. obletnico prve izvirne slovenske slikanice z ilustracijami Hinka Smrekarja (pripovedka je bila v Slovenskem glasniku objavljena leta 1858). Natan Esku je pri ilustraciji ubral popolnoma svojo pot, saj je, kot pravi, želel like poustvariti na moderen in otrokom zabaven način.

Skrivna zgodovina pletenja: TVS 2 ob 20.00



The Secret History Of Knitting. Kanada, 2016. Dokumentarna oddaja.

To je zgodba o veščini, ki se je razvijala skozi celotno človeško zgodovino. Označevali so jo kot domoljubno, revolucionarno, ozdravljujočo in celo protizakonito. Tako boste izvedeli, kako se je pletenje pojavilo v antiki in kakšen vir navdiha je v sodobni družbi ter kako je povezalo ekonomijo, vojno, sindikate, zdravje, vlogo moških in žensk, umetnost, modo in vohunstvo.

Pravi pogum: Kanal A ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★★

True Grit. ZDA, 2010. Režija: Ethan Coen, Joel Coen. Igrajo: Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld. Vestern. 110 minut.

Divji zahod, 19. stoletje. Štirinajstletni Mattie Ross (Hailee Steinfeld) umorijo očeta. Osumljenec (Josh Brolin) pobegne na indijansko ozemlje in oblasti se ne trudijo posebej, da bi ga našle. Mala Mattie se odloči, da bo za maščevanje poskrbela sama. Zato poišče enookega šerifa Roosterja Cogburna (Jeff Bridges), ki deklico najprej zavrne, a potem sprejme nalogo zaradi ponujene nagrade. Na lovu se jima pridruži še teksaški ranger LaBoeuf (Matt Damon), ki moža lovi zaradi umora senatorja. Surov, vznemirljiv, zabaven, mojstrsko posnet in prepričljivo odigran film bratov Coen je poslastica za vsakega filmoljuba.

Z Mišo ...: TVS 1 ob 20.30



Slovenija, 2018. Pogovorna oddaja.

Prva oddaja je uvod v mesečna nedeljska srečanja Miše Molk z znanimi in neznanimi aduti ter presežki naše družbe. Gostje bodo ustvarjalci, misleci, garači in talenti. Bodo tudi različni, moški in ženske, čeprav gostiteljica ugotavlja, da obstaja zelo veliko ustvarjalnih žensk ... Njen prvi gost je znan kot manj zgovoren, sicer pa je najuspešnejši trener slovenske skakalne reprezentance Goran Janus.

Časovna zanka: Planet TV ob 22.30



Vikendova ocena: ★★★★★

Kansas leta 2044. Svet je podoben današnjemu, le da je bolj umazan in nevaren. Do leta 2070 izumijo potovanje skozi čas, a je prepovedano, tako da ga uporabljajo le kriminalci. Naročniki umora pošljejo žrtve v preteklost, kjer jih pričaka najeti morilec, jih umori in se znebi trupla. Eden takšnih morilcev je Joe (Gordon-Levitt). A nekega dne ga kot naslednja žrtev pričaka on sam iz prihodnosti (Willis). Svež, inteligenten pristop k potovanju skozi čas, zgodba, ki se ne zateka k obratom vrste deus ex machina, privlačna akcija in odlična igra naredijo iz Časovne zanke enega največjih ZF-biserov zadnjega desetletja.

Formula 1: TV3 ob 13.50

Dirka za veliko nagrado Azerbajdžana. Prenos iz Bakuja.