V nedeljo, 31. decembra, ne zamudite ...

TV SLOVENIJA 1

20.00: Mame (PREMIERA)

Slovenija, 2017. 1. sezona. 1/18. Režija: Slobodan Maksimović. Igrajo: Vesna Pernarčič, Barbara Medvešček, Vesna Slapar, Tijana Zinajić, Lotos Šparovec, Uroš Smolej. Humoristična nanizanka. 30 min.

Mame ste morda videli že na odrskih deskah, serija namreč temelji na predstavi, ki jo že nekaj let igrajo v Siti teatru, dobila je tudi nadaljevanje z naslovom Še vedno mame. No, zdaj se mame selijo še na televizijo, nanizanka bo na sporedu ob nedeljah in bo spremljala pet protagonistk, zaposlenih sodobnih mam. V prvem delu Tatjana, Iva, Julija in Mirjana praznujejo Mašin trideseti rojstni dan v baru zunaj obratovalnega časa. Zabavo nepričakovano zmoti policist, ki se pojavi na vratih lokala, dame pa si njegov prihod razlagajo napačno.

20.30: Vse je mogoče na silvestrovo

Slovenija, 2017. Vodi: Bojan Emeršič. Razvedrilna oddaja.

Bojanu se bodo v novoletni oddaji pridružili igrivi gostje, ki so stari znanci oddaje: Miha Brajnik, Ana Maria Mitić, Gorazd Žilavec, Tilen Artač, Mojca Funkl, Tina Gorenjak in Boris Kobal. Kot posebna gostja bo oddajo za kratek čas obiskala tudi pevka Nina Pušlar. Veliko bo plesa, komičnih iger, seveda pa ne bo manjkal niti poševni oder.

22.10: Silvestrski pozdrav

Slovenija, 2017. Voditelja: Darja Gajšek in Blaž Švab. Posnetek.

Silvestrski pozdrav v mariborski dvorani Tabor je že tretje leto zapored zabaval 3800 obiskovalcev, ki so že v začetku decembra skočili v novo leto. Voditelja sta na zabavo povabila priznani humoristki ter igralki Urško Vučak Markež ter Lucijo Ćirović, ki je ljudi nasmejala tudi v vlogi gospe Božičkove. Za tri ure programa so poskrbeli uveljavljeni glasbeniki in pevci, skupine in ansambli.

TV SLOVENIJA 2

20.05: Bacek Jon film (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Shaun the Sheep the Movie. VB/Francija, 2015. Režija: Mark Burton in Richard Starzak. Animirana komedija. 85 min.

Jon se s čredo odpravi v »veliko mesto«, da bi rešil kmeta, ki se je tam znašel zaradi ene od njegovih vragolij. Toda ali jim bo uspelo, da jih ne bodo prepoznali kot ovce? Iz studiev Aardman (Wallace in Gromit, Kokoške na begu) prihaja še ena poslastica za staro in mlado, ki si jo navdihnili filmi Busterja Keatona, Charlieja Chaplina in Jacquesa Tatija.

21.25: Gemma Bovery



Vikendova ocena: ★★★★

Francija, 2014. Režija: Anne Fontaine. Igrajo: Fabrice Luchini, Gemma Arterton, Jason Flemyng. Rom. drama/kom. 99 min.

Zasanjani Martin, velik ljubitelj literature, odpre pekarno in se kmalu zaplete v prigode s sosedi, na katere gleda z zornega kota oboževanih knjižnih junakov.

23.05: Moja divja noč

Vikendova ocena: ★★★★

Mi gran noche. Šp., 2015. Režija: Álex de la Iglesia. Igrajo: Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suarez. Kom. 100 min.

Joseja, ki že dolga leta ne najde službe in živi le od socialne pomoči, agencija za zaposlovanje kot statista pošlje na snemanje silvestrske televizijske oddaje. Skupaj s številnimi podobnimi nesrečniki se tako sredi vroče madridske jeseni znajde na snemanju, na katerem se morajo vsi trapasto pretvarjati, da bodo vsak hip pričakali novo leto.

POP TV

20.00: Smrkci 2

Vikendova ocena: ★★

The Smurfs 2. ZDA, 2013. Režija: Raja Gosnell. Glasovi: Klemen Slakonja, Tjaša Železnik, Janez Hočevar-Rifle. Animirano-igrani otroški film. 105 min.

Čarovnik Gargamel se hoče maščevati Smrkcem, zato ustvari Žlehtka, dve Smrkcem podobni bitji. A kmalu odkrije še, da lahko pomaga samo pravi Smrkec in da le Smrketa zmore skrivni urok, ki bi njegova Žlehtka spremenil v prava Smrkca. Zato jo ugrabi in odpelje v Pariz. Ata Smrk, Klada, Zmrda in Puhlica se nemudoma odpravijo reševat prijateljico.

21.55: Pr'Hostar

Vikendova ocena: ★★★★★

Slovenija, 2016. Režija: Luka Marčetić. Igrajo: Dejan Krupić, Goran Hrvaćanin, Miha Brajnik, Mateja Terseglav. Komedija. 95 min.

Film je komična zgodba o malih ljudeh in njihovem preprostem boju s škodoželjneži. Majhni podeželski hotel Pr'Hostar se zaradi pogoltnosti direktorja znajde v rdečih številkah, na vrata pa že trka tuji kupec dvomljivega slovesa. Osebje hotela ne želi pristati na cesti, zato se odločijo preprečiti prodajo.

23.45: Avto karaoke: Modrijani

»Ti, ti, ti, ti, ti, ti moja rožica!« buči iz avtomobila, prežetega z energijo, kot je do sedaj še nismo videli. Nalezljiv smeh, pozitivno vzdušje in razigran pogovor vas ne bo pustil ravnodušnih! Lado je v svoj pojoči avtomobil povabil zloglasne Modrijane, ki se ne izkažejo samo za modre, temveč tudi za nadvse zabavne.

KANAL A

20.00: Prekrokana noč

Vikendova ocena: ★★★★

The Hangover. ZDA/Nem., 2009. R: Todd Phillips. I: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha. Kom. 100 min.

Doug se bo v 48 urah poslovil od samskega stanu in se poročil. Zato ga prijatelji odpeljejo na nepozabno zabavo v Las Vegasu. Po noči popivanja in zabavanja z dekleti se fantje prihodnje jutro ne spominjajo ničesar, v apartmaju pa za nameček najdejo čisto pravega tigra in šestmesečnega dojenčka. Poleg tega je Doug izginil neznano kam ...

21.55: Prekrokana noč 2

Vikendova ocena: ★★★

23.50: Prekrokana noč 3

Vikendova ocena: ★★

PLANET TV

20.00 Devet

Vikendova ocena: ★★★

Nine. UK/ZDA, 2009. Režija: Rob Marshall. Igrajo: Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz. Romantična drama/muzikal. 118 min.

Režiser Guido zabrede v vrtinec krize srednjih let. Med reševanjem zasebnih in ustvarjalnih težav skuša krmariti med kapricami in domislicami številnih žensk, ki ga obdajajo: zahtevna žena Luisa, ljubosumna ljubimka Carla, težavna igralska muza Claudia, priletna zaupnica Liliane, zvedava novinarka, priležnica iz mladih let in posesivna mama.

22.25: Dragi sosedje

23.00: Taksi

Vikendova ocena: ★★★★

Taxi. Fr., 1998. R: Gérard Pirès. I: Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard. Akc. kom. 86 min.

Daniel je raznašalec pic, ki postane taksist in drvi po ulicah Marseillesa kot nor. Nekega dne pa v njegov taksi sede policijski inšpektor Emilien ...

KINO

20.00 Jurski svet (PREMEIRA)

Vikendova ocena: ★★★

Jurassic World. ZDA, 2015. Režija: Colin Trevorrow. Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Irfan Khan, Vincent D'Onofrio. ZF-pustolovski film. 124 min.

Na mestu nekdanjega Jurskega parka zgradijo še večji zabaviščni park. Vse gre kot po maslu - dokler iz kletke ne uide gensko spremenjeni dinozaver, in krene na morilski pohod. Njegov plen so drugi dinozavri ter obiskovalci parka.

22.10: Godzila



Vikendova ocena: ★★★★

Godzilla. ZDA/Jap., 2014. R: Gareth Edwards. I: Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn. Akc. ZF film. 123 min.

Leta 1999 je japonsko jedrsko elektrarno Janjira prizadela grozljiva katastrofa. Petnajst let kasneje je ameriški fizik Joe še vedno prepričan v politično zaroto.