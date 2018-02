V nedeljo, 4. februarja, ne zamudite ...

Labirint: Planet TV ob 20.55



Vikendova ocena: ★★★

The Maze Runner. Koprodukcija, 2014. Režija: Wes Ball. Igrajo: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Aml Ameen, Will Poulter. Akcijski ZF film. 113 minut.

Šestnajstletni Thomas (O'Brien) se zbudi v dvigalu, in ko se to na vrhu ustavi, ga pričaka druščina fantov. Okoli njih je velika prostranost, ki jo obkroža visok betonski zid. Thomas se ne spomni, od kod je prišel, ne spomni se niti svojega imena. Vodja fantov (Ameen) mu pove, da se je enako zgodilo tudi drugim. Povedo mu, da se betonska vrata vsak dan odprejo in da je za njimi ogromen labirint.Film je nastal po istoimenskem mladinskem romanu Jamesa Dashnerja. Z zanimivimi junaki, neizprosno akcijo in visoko produkcijo izstopa iz povprečja večine predelav tovrstne mladinske literature, a ostaja daleč za Igrami lakote ali Razcepljenimi.

Intervju: Nada Pretnar: TVS 1 ob 21.55



Slo, 2018. Pog. odd.

Slovenski politiki so pred odločitvijo, ali naj priznajo državo Palestino ali še ne. Gostja Nada Pretnar se že dolgo ukvarja z usodo palestinskega naroda. Dejavna je tudi v gibanju BDS, ki si prizadeva za bojkot in sankcije na račun vseh, ki sodelujejo z izraelskimi strukturami na zasedenih ozemljih.

Umazan denar: Planet TV ob 23.05

Vikendova ocena: ★★★★

The Drop. ZDA, 2014. Režija: Michaël R. Roskam. Igrajo: Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini, John Ortiz. Kriminalka. 106 minut.

Zadnja filmska predstava Jamesa Gandolfinija je prišla izpod peresa Dennisa Lehana (Skrivnostna reka, Zbogom, punčka, Zlovešči otok), tako da lahko pričakujemo inteligentno zgodbo, zabeljeno s trpkim humorjem in z brutalnim nasiljem, kritiki pa so posebej pohvalili vrhunsko igro Toma Hardyja.Bob (Hardy) dela v baru v Brooklynu, katerega upravitelj je njegov bratranec Marv (Gandolfini). Bar na vnaprej dogovorjene večere služi kot kraj izmenjave za mafijski denar, ki se steka v skrivno blagajno. Ko se nekega večera v baru zgodi rop, čečenska mafija Marvu in Bobu ukaže, naj najdeta denar in storilce.

Izbor športa:

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 10.05



Nordijsko smučanje. Svet. pok. Prenos iz Willingena.

Smuk (Ž): TVS 2 ob 12.25

Alpsko smučanje. Svet. pok. Prenos iz Ga-Pa.

Ameriški nogomet: Sportklub 1 2 ob 0.30

Superbowl. Philadelphia Eagles : New England Patriots. Prenos.