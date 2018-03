V nedeljo, 4. marca, ne zamudite ...

Dopoldne Kranjska Gora, zvečer premieri Prava nota 2 in Zgodba o Bogu z Morganom Freemanom, za ponočnjake pa podelitev oskarjev.

Prava nota 2: Pop TV ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Pitch Perfect 2. ZDA, 2015. Režija: Elizabeth Banks. Igrajo: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Elizabeth Banks, Brittany Snow. Komedija. 105 min.

Po sramoti na pevskem nastopu za predsednika ZDA se dekliška pevska skupina Barden Bellas znajde pred izključitvijo iz tekmovanja, ki se ga udeležujejo. Edini način, da si povrnejo ugled, je nastop in zmaga na svetovnem pevskem prvenstvu, ki ga ni osvojila še nobena ameriška ekipa. Prvi del je pokazal, da je lahko tudi najstniška komedija polna izvirnega humorja, zato so se pred nadaljevanjem porajali dvomi, ali bo recept uspeha mogoče ponoviti. A igralka Elizabeth Banks s svojim režijskim prvencem prav tako pozitivno preseneti.

Gravitacija: Kino ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★★

Gravity. ZDA, 2013. Režija: Alfonso Cuarón. Igrata: Sandra Bullock, George Clooney. ZF-drama. 90 min.

Znanstvenica Ryan Stone, ki so jo izurili za astronavtko, se trudi končati popravilo na vesoljskem teleskopu Hubble, medtem ko je astronavt Matt Kowalski na svojem »vesoljskem sprehodu«. Tedaj pa ju po zvezi iz Hustona obvestijo, da je eksplodiral ruski satelit, kar pomeni, da se njunemu vesoljskemu plovilu z veliko hitrostjo bliža toča vesoljskih odpadkov.

Zgodba o Bogu: Onstran smrti: TVS 2 ob 20.10 (PREMIERA)



The Story of God with Morgan Freeman. ZDA, 2016. 1/6. Vodi: Morgan Freeman. Dokumentarna serija.

Morgan Freeman je v dvajsetih mestih v sedmih državah iskal odgovore na vprašanja: Kdo je Bog? Kaj se zgodi, ko umremo? Zakaj je na svetu zlo? Obišče najsvetejše kraje na planetu in razišče verovanja kristjanov, Judov, muslimanov, hindujcev in budistov, pri tem pa mu pomagajo arheologi in teologi.

Oskarji: HTV 1, ORF 1, Pro 7 ob 2.00 (podelitev 2.30)



ZDA, 2018. V: Jimmy Kimmel. Prenos podelitve.

Na jubilejnih 90. oskarjih bodo podelili kipce v 24 kategorijah. Kar trinajst nominacij si je prislužil film Guillerma del Tora Oblika vode, sledita pa mu Dunkirk Christopherja Nolana z osmimi nominacijami ter Trije plakati pred mestom režiserja Martina McDonagha, ki je zbral sedem nominacij.

Vikendove napovedi oskarjev v novem Vikendovem podkastu Popkulturni pogovori: Oskarji 2018.

Izbor športa:

Slalom (M): TVS 2 ob 9.10 in 12.10



Alp. smučanje. Svet. pokal. Prenos iz Kranjske Gore.

Kombinacija (Ž): TVS 2 ob 10.25 in 13.30



Alp. smučanje. Svet. pokal. Prenos iz Crans Montane.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 15.25



Nordijsko smučanje. Svet. pokal. Prenos iz Lahtija.

Nogomet: Kanal A ob 16.30



Prva liga. Gorica : Olimpija. Prenos iz Nove Gorice.

Atletika: TVS ob 20.00



Svetovno dvoransko prvenstvo. Prenos iz Birminghama.