V nedeljo, 6. maja, ne zamudite ...

Maščevalci: Ultronova doba: Planet TV ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Avengers: Age of Ultron. ZDA, 2015. Režija: Joss Whedon. Igrajo: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner. ZF pustolovski film. 142 minut.

Nadaljevanje Maščevalcev in enajsti film iz Marvelovega vesolja se dogaja po uničenju organizacije O.B.O.D. in razhodu maščevalcev. Zdaj želi Tony človeštvu pomagati s spečim robotskim programom ultron, toda prebujena umetna inteligenca se obrne proti ljudem in jim napove popolno uničenje, zato se morajo maščevalci znova zbrati. Nadaljevanje, v katerem je vsega preveč (akcije, posebnih učinkov ...), le razvoja likov ne dovolj, je kljub pomanjkljivostim še vedno eden boljših predstavnikov superjunaškega žanra.

Evropski dan narave: TVS 2 ob 20.05



Koprodukcija, 2018. Dokumentarna oddaja.

Skupna oddaja članic EBU Evropski dan narave bo gledalcem pokazala, kako čudovita in raznovrstna zakladnica narave je Evropa. Ob oglašanjih v živo iz evropskih naravnih parkov in s posnetki živali, ki jih prebuja pomlad, bo spomnila na spoštovanje narave, ki izvira iz njenega poznavanja, in povezovanje prebivalcev Evrope – le tako lahko dosežemo spremembe v svoji okolici in morda tudi v svetovnem merilu.

Outsider: TVS 2 ob 20.05



Vikendova ocena: ★★★★

Slovenija, 1997. Režija: Andrej Košak. Igrajo: Davor Janjić, Nina Ivanič, Miranda Caharija, Zijah Sokolović. Komična drama. 105 min.

Sead je oficirski otrok, in ker se njegov oče službeno seli iz kraja v kraj, pogosto menja okolje. V Ljubljani se je nekako znašel, vstopil je v punkersko klapo in se zaljubil v privlačno Metko. Ko je že kazalo, da se bo družina le ustalila in bodo nastopili mirni časi, se za Seada življenje kmalu spet močno zaplete ...

XXIV. Generacije znanosti ZRC SAZU: TVS 2 ob 21.00



Slovenija, 2018. Posnetek prireditve.

Na prireditvi je ZRC SAZU že štiriindvajsetič zapovrstjo podelil nagrade za znanstvene dosežke v družboslovju in humanistiki v preteklem letu. Ta javna prireditev je posvečena raziskovalkam in raziskovalcem različnih raziskovalnih ustanov doma in po svetu. Podelili so priznanja in s portretnimi filmi predstavili letošnje nagrajence. Nagrado zlati znak ZRC prejme Žiga Kokalj.