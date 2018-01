V nedeljo, 7. januarja, ne zamudite ...

Sence nad Balkanom: Planet TV ob 20.00 (PREMIERA)

Senke nad Balkanom. Koprodukcija, 2017. 1. sezona. 1/10. Igrajo: Dragan Bjelogrlić, Andrija Kuzmanović, Marija Bergam, Sebastian Cavazza. Nadaljevanka. 80 minut.

Serija se dogaja konec 20. let prejšnjega stoletja na Balkanu, kjer se križajo visoka politika, lokalni interesi, denar in kriminal. Glavna lika sta detektiva, ki raziskujeta umore, inšpektor kriminalne policije Andra Tanasijević - Tane (Dragan Bjelogrlić) in njegov novi sodelavec, mladi forenzik Stanko Pletikosić (Andrija Kuzmanović). V Beogradu vlada napeto politično in družbeno ozračje, v tem času pa v mestu pride do vrste nepojasnjenih umorov. Poleg Srbov nastopajo v seriji tudi ruski igralci, vlogo pa ima tudi Sebastian Cavazza, ki igra Gabriela Mahta, gosta iz Dunaja, ki v Beogradu išče izgubljeno ogrlico.

Moja sestra suhica: TVS 1 ob 15.05

Vikendova ocena: ★★★★

Min lilla syster. Švedska/Nemčija, 2015. Režija: Sanna Lenken. Igrajo: Rebecka Josephson, Amy Deasismont, Annika Hallin. Drama. 95 min.

Dvanajstletna Stela je zaljubljena v štirikrat starejšega trenerja drsanja. Ves čas se primerja s starejšo sestro Katjo, uspešno drsalko. A Katja se ne počuti dobro, preveč trenira in premalo jé. Steli se svet obrne na glavo, ko odkrije, da se starejša sestra sooča z motnjo hranjenja. Bolezen pripelje družino na rob propada.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Hipnoza: dobra zabava: Pop TV ob 20.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2017. Voditelj: Boštjan Romih. Razvedrilna oddaja.

Spet se bodo tekmovalci spopadali z lahkimi nalogami, ki pod hipnozo postanejo vse prej kot enostavne. To pa zato, ker se v um tekmovalcev prikrade hipnotizer Božidar Grilc. Vsi tekmovalci bodo tokrat postali nadvse razposajeni, saj se bodo med drugim znašli v vrtcu.

Šport:

Slalom (Ž): TVS 2 ob 9.15 in 12.00



Zlata lisica. Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Kranjske Gore. Bo kateri uspelo premagati Mikaelo Shiffrin?

Slalom (M): TVS 2 ob 10.25 in 13.25



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Adelbodna.

Biatlon (M in Ž): TVS 2 ob 14.25 in 16.30



Svetovni pokal. Štafeta. Prenos in posnetek iz Oberhofa.

Smučarski teki (Ž in M): TVS 2 ob 15.50 in 17.40



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Novoletna tekaška turneja. Štafeta. Prenos in posnetek iz Val di Fiemmeja.