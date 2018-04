V nedeljo, 8. aprila, ne zamudite ...

Garaža št. 27: TVS 1 ob 15.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Box 27. Francija, 2016. Režija: Arnaud Sélignac. Igrajo: Eric Elmosnino, Zabou Breitman, Marius Blivet. Drama. 90 minut.

Nebo, ki se vidi skozi okno, je že modro. Čas je za odhod v šolo in Vincent nežno zbudi sina Toma. Zdi se čisto navaden dan, a ni. Vincent nima več žene, nima službe in okno ter nebo za njim sta le izrezek iz kartona. Tom se namreč zbuja v garažnem boksu podzemnega parkirišča, v katerem ni ne vode ne elektrike. Ko »dobronamerni« ljudje to dejstvo prijavijo socialnim službam, se svet ljubečega očeta in 10-letnega sina zamaje do temeljev ... Vprašanja o tem, ali je ljubezen res vse, kar potrebuje otrok, kaj so minimalni standardi odraščanja in kdaj naj država poseže, so v središču socialne drame, ki jo sicer odlikuje dobra igra.

Zvezde plešejo: Pop TV ob 20.00



Slovenija, 2018. Vodita: Tara Zupančič in Peter Poles. Razvedrilna oddaja.

Šov se nadaljuje brez Saša in Tadeje, ostali so se že lotili izzivov. Ta teden se trudi tudi Tara, saj se bo predstavila s pevsko točko. Natalija se bo spopadla s sambo, pred Sanjo in Gašperjem so hitri koraki jiva in quickstepa, počasnejši bodo Werner s slowfoxom, Rok z angleškim valčkom in Dejan z rumbo. Rebeka bo delala na drži v dunajskem valčku. Gorka bo plesala čačača, Ivico pa čaka tango.

Voznik: HBO ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★★

Baby Driver. VB/ZDA, 2017. R: Edgar Wright. I: Ansel Elgort, Jon Hamm, Lily James, Kevin Spacey, Jamie Foxx. Akcijska kriminalka. 113 minut.

Baby je voznik za pobege z ropov, ki zaradi zdravstvene težave ves čas prek slušalk posluša glasbo, da zaduši hrup okolice. Njegova vožnja je zato usklajena z ritmom glasbe, ta tempo pa prenesen tudi na montažo filma.

Izbor športa:

Nogomet: Kanal A ob 15.30

Prva liga Telekom Slovenije. Krško : Olimpija. Prenos.

Olimpija ima v prvenstvu že tolikšno prednost, da tudi neodločen izid v gosteh ne bi bil neuspeh.

Formula 1: TV 3 ob 17.00

VN Bahraina. Prenos.

Na vrsti je druga dirka prvenstva. Na prvi je zmago slavil Sebastian Vettel iz moštva Ferrari, sledila sta Lewis Hamilton iz Mercedesa in Vettlov moštveni kolega Kimi Räikkönen.

MotoGP: Kanal A ob 18.00

VN Argentine. Prenos.

Bolj na tesno bi že težko šlo. Najboljši dirkači motoGP so z zelo razburljivo dirko začeli novo prvenstvo. Borca za zmago, Andrea Dovizioso in Marc Marquez, ter njuni zasledovalci na čelu z Valentinom Rossijem, se bodo pomerili na poligonu Termas de Rio Hondo v Argentini.