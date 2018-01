V petek, 12. januarja, ne prezrite ...

The Biggest Loser Slovenija: Finale: Planet TV ob 20.00

Slovenija, 2017. Voditeljica: Špela Grošelj. Resničnostni šov.

V 13. tednu oddaje smo dobili 4 finaliste, to so Indira Ekić, Iztok Perše, Bojan Papež in Aleksandar Jović. Le enega od njih pa čaka denarna nagrada, 1000 evrov za vsak izgubljen kilogram, vendar ne več kot 50.000 evrov. Na koncu bo prevladala ne samo izgubljena teža, ampak največji odstotek izgubljene teže. Zadnje tehtanje bo prav v finalni oddaji, kjer si bodo tekmovalci namesto športnih nadeli elegantne oprave, pridružili pa se jim bodo tudi vsi prej izpadli tekmovalci, trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič, Katja Simić, nutricionistka, in celo Lojze, maček, ki to ni. Da pa ne bo nagrajen samo eden, bodo poskusili motivirati vse tekmovalcee šova: ti bodo denarno nagrajeni za nadaljevanje hujšanja. Prav tako bo nagrado prejel najbolj priljubljeni tekmovalec sezone, za katerega bo lahko glasovalo občinstvo. Naj se zadnje tehtanje začne.

Ženska zadeva: TVS 1 ob 23.00

Vikendova ocena: ★★★★

Une affaire de femmes. Francija, 1988. Režija: Claude Chabrol. Igrajo: Isabelle Huppert, François Cluzet, Marie Trintignant. Romantična drama. 108 min.

Marie Latour je neizobražena mati dveh otrok, s katerima živi v razpadajočem stanovanju med drugo svetovno vojno v oblegani Franciji. Marie odkrije, da lahko s pomočjo milnate kopeli opravlja amaterske splave in to izkoristi za zaslužek. Z dobičkom preživlja družino.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Šport:

Alpska kombinacija (M): TVS 2 ob 10.25 in 13.55



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Smuk in slalom. Prenos iz Wengna.

Smučarski poleti (M): TVS 2 ob 11.50



Nordijsko smučanje. Kvalifikacije. Prenos iz Kulma.

Biatlon (M): TVS 2 ob 14.45



Svetovni pokal. Štafeta. Vključitev v prenos iz Ruhpoldinga.

Deskanje na snegu: TVS 2 ob 17.55



Svetovni pokal. Paralelni slalom. Prenos iz Bad Gasteina.

Evropsko prvenstvo v rokometu (M): TVS 2 ob 20.20



Hrvaška, 2018. Hrvaška : Srbija. Prenos iz Splita.

Po otvoritveni slovesnosti bo takoj na vrsti ena od poslastic letošnjega EP, saj se bosta pomerili sosedski reprezentanci. Na prvenstvu bo nastopilo 16 reprezentanc, razdeljenih v štiri skupine, ki jih bodo gostili v Splitu, Poreču, Zagrebu in Varaždinu. Slovenija se bo v Zagrebu pomerila z Makedonijo, Črno Goro in Nemčijo.Selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović je sredi decembra objavil spisek 21 igralcev, a so poškodbe že terjale svoj davek, saj se je takoj po novem letu na treningu poškodoval krožni napadalec Matej Gaber. Kljub temu pa ima reprezentanca odlično popotnico z lanskega svetovnega prvenstva, ko so v Franciji osvojili bronasto medaljo in navdušili vso Slovenijo, saj je šlo za prvo medaljo v skupinskih športih na velikih tekmovanjih. A ne več edino, saj so se jim nato z zlatom pridružili košarkarji.