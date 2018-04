V petek, 13. aprila, ne zamudite ...

Nocoj drama o radikalizaciji najstnice v Franciji, Ne zapusti me , na odrih pa: Goran Bare in Majke, Marina Martensson, Lačni Franz ...

Ne zapusti me: TVS 2 ob 20.05



Vikendova ocena: ★★★★

Ne m'abandonne pas. Francija, 2016. Režija: Xavier Durringer. Igrajo: Lina El Arabi, Samia Sassi, Marc Lavoine. Drama. 92 minut.

Sedemnajstletna Chama je ponos svojih staršev. Pametno in privlačno dekle je bilo sprejeto na eno najbolj prestižnih francoskih univerz. A nekega večera se njeni mami sesuje svet, ko jih obišče moški, ki trdi, da se je Chama prek interneta poročila z njegovim sinom Louisom. Ta je postal radikalni islamist in Chama naj bi se mu pridružila v Siriji. Za mamo se začne dirka s časom, da bi obdržala hčerko in jo obvarovala pred grozo, ki jo čaka v Siriji. A tudi Louisov oče želi rešiti svojega sina.

Zanimiv vpogled v odnos do religije in radikalizacijo je narejen z dovolj občutka, da ne krepi znanih stereotipov.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Trezna odločitev: POP TV ob 23.00

Vikendova ocena: ★★★★

Smashed. ZDA, 2012. Režija: James Ponsoldt. Igrajo: Mary Elizabeth Winstead, Aaron Paul, Nick Offerman. Drama. 81 min.

Kate je osnovnošolska učiteljica, ki ima resne težave s čezmernim pitjem. Svojo pivsko kariero je začela že v najstniških letih, ko je spoznala Charlieja, ki je kasneje postal njen življenjski sopotnik. Ko Kate nekega jutra v učilnici bruha kar pred učenci, spozna vse razsežnosti svoje zasvojenosti.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Mož, imenovan Konj: TVS 1 ob 23.10

Vikendova ocena: ★★★★

A Man Called Horse. ZDA, 1970. Režija: Elliot Silverstein. Igrajo: Richard Harris, Judith Anderson, Jean Gascon. Vestern. 94 min.

V zgodnjem 19. stoletju je angleški aristokrat, lord John Morgan, na lovu v Dakoti, kjer ga ulovijo vojščaki indijanskega plemena Sioux. Morganovi vodiči so ubiti, poglavar pa pomilosti Morgana, na katerem občuduje svetle lase. A ženske in otroci se mu posmehujejo, saj menijo, da je divji konj, ki ga dajo v dar eni od žena.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Goran Bare in Majke: Cvetličarna, Ljubljana

Marina Martensson in Big Band RTV Slovenija: SiTi teater, Ljubljana

Jazzoleptics feat. Nikola Marjanović: Ljubljanski grad

Lačni Franz: Sng Maribor

Darja Švajger: Blunout, Domžale

MRFY: LokalPatriot, Novo mesto