V petek, 16. februarja, ne zamudite ...

Za nič na svetu: TVS 2 ob 21.00

Vikendova ocena: ★★★★

A cambio de nada. Španija, 2015. Režija: Daniel Guzmán. Igrajo: Miguel Herrán, Antonio Bachiller, Antonia Guzmán. Drama. 93 minut.

Dario in Luismi sta neločljiva prijatelja že od malih nog. Dario trpi zaradi ločitve staršev in beži od doma, da bi ušel morečemu ozračju v družini. Ko najde zaposlitev pri Caralimpii, starem prevarantu, ki ima v lasti delavnico in prodajalno motorjev, in spozna Antonio, staro gospo, ki zbira pozabljeno ali zapuščeno pohištvo, postanejo, skupaj z Luismijem, njegova nadomestna družina. Tako je deležen novega pogleda na svet in svoje življenje. Ne posebej izviren, a vseeno zelo prisrčen film o odraščanju in prijateljstvu, ki je dovolj pristen v scenariju in izvedbi, da ne zaide v klišejskost.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Igraj svojo igro: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

Ocean's 11. ZDA, 2001. Režija: Steven Soderbergh. Igrajo: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia. Akcijska komedija. 116 min.

Šarmantni prevarant Danny Ocean sploh še ni prišel iz zapora, a že načrtuje nov megalomanski roparski podvig. Njegova najnovejša tarča so tri igralnice v Las Vegasu, ki so last neusmiljenega podjetnika Terryja Benedicta. Poleg tega ima Benedict še nekaj, kar je včasih pripadalo Dannyju: njegovo biv­šo ženo Tess.

Špicelj: TVS 1 ob 23.05



Vikendova ocena: ★★★★★

Le doulos. Francija/Italija, 1963. Režija: Jean-Pierre Melville. Igrajo: Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Jean Desailly. Kriminalka/triler. 108 min.

Silien je enigmatičen prestopnik z mrtvo hladnim obrazom. Njegov pajdaš Maurice, ki je pravkar prestal zaporno kazen, spet pride v navzkrižje z zakonom, ko ubije policaja. Hkrati pripravlja večji vlom, pri katerem naj bi mu pomagal Silien. A ta prijateljuje tudi s policajem, zato je v podzemlju znan kot ovaduh.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

ZOI 2018

Rusija : Slovenija: TVS 2 ob 8.30 in 16.45



Hokej na ledu. Prenos in posnetek.

Naši fantje se bodo spet pomerili z izjemno ekipo, ki bo po presenetljivem porazu s Slovašako verjetno delovala kot ranjeni tiger. A Slovenci se tudi pred to tekmo ne predajajo. Vratar Gašper Krošelj je takole napovedal tekmo. »Poskusili bomo še kaj storiti proti veliki ekipi Rusije, vsi vemo, kako dobri hokejisti so tam, morda se bomo morali več braniti kot na tej tekmi, predvsem se moramo nalog lotiti zbrano in potrpežljivo. Najbrž bo treba čakati na svoje priložnosti, seveda se veselimo novega izziva.«

Smučarski teki (M): TVS 2 ob 14. 05

Prosto. 15 km. Prenos.

Nastopila bosta Janez Lampič in Miha Šimenc.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 15.25

Velika skakalnica. Kvalifikacije. Prenos.

Nemec Stephan Leyhe in Norvežan Robert Johansson sta bila najboljša na prvem treningu smučarjev skakalcev pred sobotno tekmo na veliki skakalnici. Od Slovencev je bil na četrtem mestu najvišje uvrščen Timi Zajc (132,5 m), sledijo pa mu 11. Anže Semenič (128,0 m), 17. Peter Prevc (121,0 m), 26. Jernej Damjan (119,5 m) in 33. Tilen Bartol (115,5 m).

V noči na soboto:

Superveleslalom (Ž): TVS 2 ob 2.50

Alpsko smučanje. Prenos.