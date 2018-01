V petek, 19. januarja, ne zamudite ...

Na TVS si lahko ogledate smučarske polete in rokometno tekmo med Slovenijo in Dansko, na Kanalu A pa vas čaka fantazijska komedija Tima Burtona.





Temne sence: Kanal A ob 22.10

Vikendova ocena: ★★★

Dark Shadows. ZDA, 2012. Režija: Tim Burton. Igrajo: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Eva Green, Jonny Lee Miller, Chloë Grace Moretz, Helena Bonham Carter. Fantazijska komedija. 113 minut.

Režiser Tim Burton slovi po temačnih filmih, a vsake toliko posname tudi komedijo. Resda so tudi te temačne, a njegov odbiti in morbidni šarm poskrbi za povsem drugačno komedijo, kot jih ponuja Hollywood. Takšen je tudi film Temne sence, zgodba o vampirju Barnabasu, ki se po dvesto letih reši iz zakopane krste in pomaga svojim potomcem v letu 1972 priti nazaj na zeleno vejo ter se spopade s čarovnico, ki ga je zaklela. Večina humorja temelji na tem, da je Barnabas kot riba na suhem, in čeprav so šale posrečene, film deluje kar preveč rutinsko.

Ceremonija: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: ★★★★★

La cérémonie. Francija/Nemčija, 1995. Režija: Claude. Igrajo: Isabelle Huppert, Sandrine Bonnaire, Jacqueline Bisset. Kriminalka/drama. 112 min.

Mlada Sophie se kot gospodinja zaposli v razkošni vili meščanske družine Lelievre. Ker se sramuje neizobraženosti, jo skuša prikriti pred delodajalci, a ko ugotovijo, da ne zna brati, jo odpustijo. Sophie se s prijateljico Jeanne zato odloči, da se bo maščevala svojim buržujskim delodajalcem.

Izbor športa:

Slovenija : Danska: TVS SLO 2 ob 20.30



Rokomet (M). Evropsko prvenstvo. Prenos iz Varaždina.

Smuk (Ž): TV SLO 2 ob 10.45

Superveleslalom (M): TV SLO 2 ob 11.45

Biatlon (M): TV SLO 2 ob 14.10

Smučarski poleti: TVS 2 ob 15.45

Klemen Slakonja in Big Band RTV Slovenija: SiTi teater, Ljubljana

Vid Jamnik in Eddie Luis' Jazz Passengers: Ljubljanski grad

Crvena jabuka: Cvetličarna, Ljubljana

Kaoz, Avven, Kreshesh Nepitash, Ater Era, Virus, Inhibis, Amalgam, Pyroxene: Orto bar, Ljubljana

Manca Udovič feat. Nina Kraljić: Kino Šiška, Ljubljana

Gibonni: Mond, Šentilj