V petek, 2. februarja, ne zamudite ...

Stekle lisice: TVS 2 ob 20.05

Vikendova ocena: ★★★★

Slovenija, 2017. Režija: Boris Jurjaševič. Igrajo: Jure Ivanušič, Iva Krajnc Bagola, Bojan Emeršič, Jurij Drevenšek, Vlado Novak. Drama. 85 minut.

»Film spremlja boj možakarja s Pohorja, ki je žrtev novodobnih poslovnih malverzacij. Ni namreč vedel za zakon, zaradi katerega bi moral pravočasno urediti dokumentacijo, in tako je zemljišče, ki je bilo že več rodov v lasti njegove družine, prišlo v last pogoltnega župana. Ker živi od gozda, se začne proti temu boriti s puško, s prijatelji in novinarko, ki mu pri tem pomaga,« je film opisal Jure Ivanušič, ki je zanj napisal scenarij in odigral tudi glavno vlogo. Dodal je še, da je to prvi slovenski vestern, natančneje pohorski vestern, v katerem bomo lahko videli vse elemente, ki so značilni za ta žanr.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Middleton: Pop TV ob 22.35 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

At Middleton. ZDA, 2014. Režija: Adam Rodgers. Igrajo: Andy Garcia, Vera Farmiga, Taissa Farmiga. Romantična komedija. 99 minut.

Vera Farmiga in Andy Garcia upodabljata zgodbo o dveh ljudeh, ki nimata nič skupnega, razen tega, da imata oba otroka, ki se od­pravljata na univerzo. In prav tam, na informativnem dnevu na univerzitetnem kampusu, kamor sta pripeljala ona hčerko in on sina, se spo­znata. Ko se po spletu oko­liščin znajdeta ločena od skupine, si začneta deliti spomine na svoje študijske čase, nato pa si zaupata tudi dejstva iz svojega sedanjega življenja ... Simpatična komedija z ži­vahnim scenarijem sicer ni posebej inovativna, a glav­na igralca premoreta dovolj igralske širine in kemije, da je film vreden ogleda.

Kockar Bob: TVS 1 ob 23.05

Vikendova ocena: ★★★★★

Bob le flambeur. Francija, 1956. Režija: Jean-Pierre Melville. Igrajo: Roger Duche­sne, Isabelle Corey, Daniel Cauchy. Kriminalka. 98 min.

Dvajset let mineva, odkar je Bob prišel iz zapora zaradi bančnega ropa. V zadnjih letih se je umiril in upokojil, strast do denarja pa sprošča s kockanjem v kazinu. Nekega dne pa od krupjeja, nek­danjega obsojenca, izve, da je v kazinu na vrhuncu sezone kar 800 milijonov gotovine. Bob se ropu preprosto ne more upreti.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Izbor športa:

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 17.55

Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Kvalifikacije. Prenos iz Willingena.