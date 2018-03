V petek, 2. marca, ne zamudite ...

Ninja želve: Kanal A ob 20.00



Vikendova ocena: ★★

Teenage Mutant Ninja Turtles. ZDA, 2014. Režija: Jonathan Liebesman. Igrajo: Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner. Akcijski pustolovski film. 101 minuta.

Ninja želve temeljijo na neumno zabavnem stripu in otroški risanki iz zgodnjih devetdesetih, producent Michael Bay (Transformerji) in režiser Jonathan Libesman (Svetovna invazija: Bitka Los Angeles) pa sta ustvarila akcijsko pustolovščino, ki obdrži precej humorja, a doda tudi krepko mero včasih neokusnega nasilja.

April O'Neil (Megan Fox) je newyorška novinarka, ki odkrije skrivnostno organizacijo, ki terorizira mesto. Ko je neke noči priča ropu, poleg opazi nenavadno postavo, a ji nihče ne verjame. Ko ji naslednjič uspe posneti nenavadne like, ki preprečijo nov zločin, se ji približajo in ji povedo, da so mutantske ninja želve ...

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Dvojna igra: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★★

The Departed. ZDA, 2006. Režija: Martin Scorsese. Igrajo: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg. Triler. 151 min.

Pred več leti je irski mafijec Frank Costello v policijsko akademijo poslal skupino vdanih mladeničev, da bi bili njegovi ovaduhi. Eden od njih je tudi Collin, ki se pridno vzpenja po policijski lestvici. Policija se trudi, da bi Costella spravila za zapahe, zato pošljejo mladega Billyja, da se pod krinko pridruži Costellovi mafiji.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Ni prostora za starce: Kino ob 22.40

Vikendova ocena: ★★★★★

No Country For Old Men. ZDA, 2007. Režija: Ethan in Joel Coen. Igrajo: Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Javier Bardem. Triler. 122 min.

Llewelyn po naključju najde nekaj, kar mu lahko za vselej spremeni življenje. Potem ko so v strelskem obračunu umrli preprodajalci mamil, najde kovček z dvema milijonoma dolarjev in tovornjak, poln heroina. A kmalu mu je za petami psihopatski morilec, ki z metanjem kovanca določa usodo svojih žrtev.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Parni valjak, Srebrna krila, Pop design, Boris Novković idr.: Arena Stožice, Ljubljana

Maja Keuc - Amaya: Ljubljanski grad