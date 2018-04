V petek, 20. aprila, ne zamudite ...

Zapelji me: TVS 2 ob 20.05

Vikendova ocena: ★★★

Slovenija, 2014. Režija: Marko Šantić. Igrajo: Janko Mandić, Nina Rakovec, Dario Varga, Primož Pirnat. Drama. 87 minut.

Devetnajstletni Luka (Janko Mandić) pride iz mladinskega doma, kjer je, zapuščen od matere in sorodnikov, preživel zadnjih devet let. Službo dobi v tovarni za pripravo mesa in tam spozna prikupno Ajdo (Nina Rakovec). Hkrati išče odgovore o svoji preteklosti, med drugim, kje je pokopan njegov oče. Z Ajdo začneta razmerje, a ko Luka odkrije pretresljivo skrivnost, se spremeni njegov pogled na svet in tudi na razmerje z dekletom. Celovečerni prvenec režiserja Marka Šantića in slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja odlikuje predvsem dobra igra, žal pa vtis pokvari pomanjkljiv scenarij.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Lasje: TVS ob 23.10

Vikendova ocena: ★★★★

Hair. Nemčija/ZDA, 1979. Režija: Miloš Forman. Igrajo: John Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo, Annie Golden. Muzikal. 121 minut.

Naivni mladenič Claude, ki si prizadeva izpolniti želje staršev in ameriške vojne ideologije, zapusti družinski ranč v Oklahomi in prispe v New York, kjer naj bi se pridružil vojakom na poti v Vietnam. Načrte mu prekriža skupina hipijev, ki se s svojevrstnim načinom življenja borijo proti vojni in represivni kulturi svojih staršev. Claude naveže razsvetljujoče prijateljstvo z Bergerjem in se zaljubi v Sheilo, nežno lepotico iz premožne newyorške družine. Skupinsko utopijo prekine Claudov vpoklic v Vietnam.

Lasje so legendaren ameriški muzikal, ki osvoji in razoroži z doživetimi plesnimi in glasbenimi točkami. Začetek muzikala sega v leto 1968, ko so ga prvič uprizorili na Broadwayju. Režiser filma Miloš Forman, po rojstvu Čeh, avtor češkega novega vala in z oskarji nagrajenih klasik Amadeus ter Let nad kukavičjim gnezdom, je umrl prejšnji konec tedna, 13. aprila 2018.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Zmelkoow: Orto bar, Ljubljana

Geronimo & The Bulletproof Band: Ljubljanski grad

Don Menza in Big Band RTV Slovenija: Stara mestna elektrarna, Ljubljana

Let 3: Trainstation SubArt, Kranj

Avtomobili: Blunout, Domžale

Big Foot Mama: Šentrock, Šentjur