V petek, 23. februarja, ne zamudite ...

Priporočamo filme Peta veja oblasti, Skrivnostno življenje Walterja Mittyja, Nori na Mary in Odrasli otroci ločencev. Iztekajo se OI.

Peta veja oblasti: TVS 2 ob 21.00

Vikendova ocena: ★★★★

The Fifth Estate. Koprodukcija, 2013. Režija: Bill Condon. Igrajo: Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Carice van Houten, Alicia Vikander. Drama/triler. 128 minut.

Drama o tem, kako je Wikileaks iz nepomembne spletne strani postala kolos tajnih informacij, ne odgovori nujno na vprašanje, ali je njen ustanovitelj Julian Assange borec za svobodo ali egoistični manijak, poda pa nedvoumen odgovor o sposobnostih Benedicta Cumberbatcha, saj je odlično prikazal Assangea, z njegovimi manierizmi vred. Zgodba sicer prikazuje Assangea in Daniela Domscheit-Berga, kako sta skupaj zgradila Wikileaks in se nato znašla na nasprotnih bregovih, ko so informacije, ki sta jih pošiljala v svet, začele ogrožati varnost ljudi.

Skrivnostno življenje Walterja Mittyja:



Vikendova ocena: ★★★★

The Secret Life of Walter Mitty. Koprodukcija, 2013. Režija: Ben Stiller. Igrajo: Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Adam Scott. Pustolovska komedija. 114 min.

Walter je sanjavi urednik fotografije, ki nikoli ni doživel kaj zanimivega. A življenje se mu obrne na glavo, ko mora najti izgubljeni negativ slavnega pustolovskega fotografa O'Connella. Med iskanjem po vsem svetu Walterja dočaka pustolovščina, o kateri ni niti sanjal.

Nori na Mary: Kanal A ob 22.00

Vikendova ocena: ★★★★

There's Something About Mary. ZDA, 1998. Režija: Peter Farrelly, Bobby Farrelly. Igrajo: Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller, Lee Evans, Chris Elliott. Komedija. 119 min.

Mary je mlada, lepa in prijazna. Pred dvanajstimi leti je štorastega vrstnika Teda povabila na maturantski ples, vendar se ni vse izteklo po njunih pričakovanjih. Po maturi se je preselila na drug konec države.

Odrasli otroci ločencev: Pop TV ob 22.40 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★

A.C.O.D. ZDA, 2013. Režija: Stu Zicherman. Igrajo: Adam Scott, Richard Jenkins, Catherine O'Hara, Amy Poehler. Komedija. 88 min.

Carter je uspešen, na videz prilagojen otrok iz ločenega zakona; ima obetavno kariero in prijetno dekle. A ko se njegov brat zaroči, se je prisiljen vnovič ukvarjati z zagrenjenima, ločenima staršema, ki bosta na poroko prišla s svojima novima partnerjema.

Izbor ZOI 2018:

Češška : Rusija: TVS 2 ob 8.40

Hokej na ledu (M). Polfinale. Prenos.

Biatlon - šštafeta (M): TVS 2 ob 12.05

Nastopila bo tudi slovenska štafeta, kandidati za četverico pa so Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Mitja Drinovec in Lenart Oblak.

Kanada : Nemčija: TVS 2 ob 13.50

Hokej na ledu (M). Polfinale. Prenos.

Deskanje na snegu - paralelni veleslalom: TVS 2 ob 1.00 in 5.30 (v noči na soboto)

Kvalifikacije in izločilni boji. Prenos.

Nastopili bodo Gloria Kotnik, Rok Marguč, Žan Košir in Tim Mastnak.