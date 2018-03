V petek, 23. marca, ne zamudite ...

Kartoteka: Planet TV ob 21.05 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. 1/10. Avtorja: Vitomir Petrovič, Igor Krmelj. Dokumentarna serija.

V nizu desetih oddaj bodo obravnavali posamezne primere kriminalnih dejanj v Sloveniji. Poudarek je na zločinih, ki so s svojo vsebino vplivali tudi na nadaljnje delovanje organov pregona, predvsem glede zakonodaje in drugačnega načina raziskovanja drugih zločinov.

Oddaje vključujejo izjave udeležencev, preiskovalcev, novinarjev in ostalih, ki so se z zgodbami ukvarjali in jih spremljali. Vsebovale bodo arhivske posnetke, grafične rekonstrukcije dogodkov ter igrane prizore. Razkrili bodo ozadja in podrobnosti, ki do zdaj javnosti niso bili poznani.V prvi oddaji, katere tema je »umori policistov na dolžnosti«, bodo razkrili podrobnosti primera umora policista, ki je bil pred nekaj leti žrtev napadalca. Ta je prvič javno spregovoril pred kamero. Obiskali so ga v zaporu na Dobu, kjer je razkril nekaj novih podrobnosti.

Ta teden z Juretom Godlerjem: Planet TV ob 22.10 (PREMIERA)

Slovenija, 2018, 7. sezona. 1. del. Voditelj: Jure Godler. Satirična oddaja.

Jure obljublja, da bo tudi v novi sezoni nastavil ogledalo tistim, ki krojijo slovenski in svetovni politični vsakdan. Glede na to, da mu politiki vseskozi ponujajo zvrhan koš gradiva, iz katerega se lahko norčuje, mu aktualnih tem zlepa ne more zmanjkati.

Pobesneli Max 2: Kanal A ob 22.15

Vikendova ocena: ★★★★★

Mad Max 2. Avstralija, 1981. Režija: George Miller. Igrajo: Mel Gibson, Bruce Spence, Vernon Wells, Emil Minty. ZF-akcijski film. 95 min.

Zgodba je postavljena v bližnjo prihodnost, ljudje so vse bolj necivilizirani, svetu vladata kaos in anarhija, bencin pa je vreden več kot zlato. Max sreča skupino ljudi, ki poskušajo svoje zaloge dragocene tekočine ubraniti pred nevarnimi cestnimi bojevniki. Odloči se, da jim bo pomagal.

Hitlerjev Hollywood: TVS 1 ob 23.05 (PREMIERA)

Hitler's Hollywood. Nemčija, 2017. Režija in scenarij: Rüdiger Suchsland. Dokumentarni film. 105 min.

Film je bil glavno propagandno orodje nacistične oblasti. Hitler in Goebbels sta navdušeno spremljala hollywoodsko produkcijo in po zgledu Hollywooda razvijala bogato filmsko industrijo. Toda ustvarjalci te nove umetnosti niso bili vselej pripadniki nacističnega režima, bili so tako uporniki kot kolaboranti.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Izbor športa:

Smučarski poleti: TVS 2 ob 14.30



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Planice.

Na vrsti je prva od dveh posamičnih tekem. Kljub slabši sezoni slovenskih skakalcev v Planici tudi letos pričakujejo veliko obiskovalcev.

Nogomet: TVS 2 ob 20.15



Avstrija : Slovenija. Prijateljska tekma. Prenos iz Celovca.