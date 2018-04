V petek, 27. aprila, ne zamudite ...

Dolina miru: TVS 1 ob 13.35

Vikendova ocena: ★★★★★

Slovenija, 1956. ČB. Režija: France Štiglic. Igrajo: John Kitzmiller, Janez Čuk, Maks Furijan, Tugo Štiglic. Vojna mladinska drama. 89 minut.

Nemška deklica Lotti (Evelyne Wohlfeiler) in slovenski deček Marko (Tugo Štiglic) zbežita iz bombardiranega mesta, da bi našla dolino, v kateri ni vojne. Kmalu se jima pridruži še temnopolti ameriški pilot Jim (John Kitzmiller). Skupaj nadaljujejo pot v iskanju »doline miru«.Kljub uspehu na festivalu v Cannesu, kjer je ameriški igralec Kitzmiller (kot prvi temnopolti igralec) dobil nagrado za najboljšo moško vlogo, je bil film pri nas deležen različnih kritik. To pa ni zmotilo občinstva, ki je drlo v dvorane. Igra otrok, predvsem Wohlfeilerjeve, je tako prisrčna, da zasolzi oči, univerzalna zgodba o iskanju miru pa ostane v spominu.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Sutjeska: Kanal A ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★

Jugoslavija, 1973. Režija: Stipe Delić. Igrajo: Richard Burton, Ljuba Tadić, Bata Živojinović, Bert Sotlar. Vojni akcijski film. 117 min.

Maja 1943 na vseh frontah druge svetovne vojne divjajo hudi boji. Nemci v prepričanju, da se bodo zavezniki izkrcali na Balkanu, začnejo novo ofenzivo, katere cilj je uničenje vrhovnega štaba partizanske vojske s Titom na čelu. Tako se začne po številu ljudi in vojaške opreme največja operacija ob reki Sutjeski.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Grace Monaška: TVS 2 ob 20.05



Vikendova ocena: ★★★

Grace of Monaco. Koprodukcija, 2014. Režija: Olivier Dahan. Igrajo: Nicole Kidman, Tim Roth, André Penvern, Paz Vega, Milo Ventimiglia. Drama. 102 minuti.

Leto 1962. Šest let je minilo, odkar se je hollywoodska igralka Grace Kelly poročila s princem Rainierjem III. Grace si zdaj želi vrnitve na veliko platno. A hkrati nesoglasja med monaškim princem in francoskim predsednikom Charlesom de Gaullom pripeljejo tako daleč, da Monaku grozi izguba samostojnosti.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Howardov kot: HBO ob 20.00 (PREMIERA)

Howards End. VB, 2017. 1/4. Režija: Hettie Macdonald. Igrajo: Hayley Atwell, Matthew MacFadyen, Philippa Coulthard. Miniserija.

Priredba klasičnega romana avtorja E. M. Forsterja spremlja Margaret in Helen Schlegel, neodvisni in svobodomiselni sestri, ki iščeta ljubezen in smisel v nenehno spreminjajočem se svetu socialno razslojene Anglije na prelomu 20. stoletja.

Atlanta: Fox ob 23.55 (PREMIERA)



ZDA, 2018. 2. sezona. 1-2/11. Igrajo: Donald Glover, Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield. Nadaljevanka.

Earn je mladi menedžer, ki bratrancu Alfredu pomaga uspeti na glasbeni poti. Earna so zdah izgnali iz skladišča, kjer je tudi prebival. Odpravi se do Alfreda, ki je v hišnem priporu, in Dariusa. Z njim obiščeta Earnovega strica Willyja, ki ga kličejo The Alligator Man, da bi pomagal zgladiti družinski spor.

Izbor športa:

Slovenija : Kazahstan: TVS 2 in Šport TV 1 ob 15.20



Hokej na ledu. Svetovno prvenstvo divizije I skupine A. Prenos iz Budimpešte.

Real Madrid : Panathinaikos: Sportklub 1 ob 21.00



Evroliga playoff. 4. tekma. Prenos iz Madrida.

Panathinaikos si je v zaključku rednega dela zagotovil prednost domačega terena na odločilni peti tekmi, kar bi se lahko izkazalo za odločilno, zato bo vsaka tekma v Madridu še toliko bolj pomembna za kraljevi klub. Bo Dončić ponovil igre iz rednega dela in velikana iz španske prestolnice popeljal na zaključni turnir v Beograd?

Zlatko: Orto bar, Ljubljana

Soul jaz in jazz: Soho, Ljubljana