V petek, 30. marca, ne zamudite ...

Goreči škof: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2017. Režija: David Sipoš. Dokumentarna oddaja.

Škof iz naslova je Anton Vovk, mož, ki se je rodil v isti hiši kot sto let prej pesnik France Prešeren, in nato postal ena osrednjih kleriških osebnosti v 20. stoletju. Anton Vovk je bil narodno zaveden duhovnik, ki je leta 1945 prevzel ljubljansko škofijo kot generalni vikar, 1. decembra 1946 pa je bil posvečen v škofa. Čeprav mu nihče ni mogel očitati sodelovanja z okupatorjem, ga je povojna komunistična oblast psihično in fizično trpinčila, med drugim z mnogimi nočnimi zasliševanji. Njegova kalvarija je vrhunec dosegla leta 1952, ko so ga v Novem mestu polili z bencinom in ga zažgali, zdravniško oskrbo pa so mu omogočili šele po vrnitvi v Ljubljano čez več ur. Preživel je hudo poškodovan, posledice je čutil do konca življenja

.Dokumentarni film opisuje njegovo življenje in delo skozi besede ljudi, ki so ga poznali, prek zgodovinarjev, duhovnikov in vernikov, ter ga prikazuje kot pogumnega, odločnega in hkrati blagega moža.

Zločini na Jadranu: Fox Crime ob 22.00 (PREMIERA)



Der Kroatien Krimi/Split Homicide. Nemčija, 2016. 1. sezona. 1/2. Režija: Michael Kreindl. Igrajo: Neda Rahmanian, Lenn Kudrjawizki, Kasem Hoxha. Miniserija.

Branka, zagnana detektivka, se povzpne na vrh splitskega oddelka za umore med še vedno mlado hrvaško demokracijo. Ko navidez preprost primer usodnega ropa pripelje do razkritja preteklih vojnih zločinov, se upre korupciji in pri tem tvega lastno življenje.

Marie Heurtin: TVS 2 ob 22.50



Vikendova ocena: ★★★★

Francija, 2014. Režija: Jean-Pierre Améris. Igrajo: Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon. Biografska drama. 95 minut.

Francija, leta 1897. Štirinajstletna Marie je že od rojstva slepa in gluha. Njeni starši prosijo nune, naj jo sprejmejo v svoj samostan. Nune se sprva otepajo naloge, saj ne vedo, kako bi dekletu lahko pomagale. A mlada redovnica Marguerite vidi v Marie potencial in se kljub dvomu matere prednice začne ukvarjati z njo. Kmalu navežeta stik in Marguerite je odločena, da jo bo naučila znakovnega jezika. Z veliko ljubezni in potrpežljivosti začne Marie res napredovati.

Drama o sočutju, ljubezni in skrbi za bližnjega je hkrati tudi drama o osvoboditvi in vnovičnem rojstvu. Ganljiv film, ki ga odlikuje dobra igra.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si program ogledajo s starši oziroma skrbniki.

Cinecittà - zgodba o seksu, mamilih in črnih srajcah: TVS 1 ob 23.10



Cinecittà Babilonia. It., 2016. R: Marco Spagnoli. I: Silvia Alu, Eleonora Belcamino, Gian Piero Brunetta. Dokumentarni film.

Ko je moč italijanskega filma po 1. svetovni vojni usahnila, je fašistični diktator Benito Mussolini naročil izgradnjo legendarnega studia Cinecittà leta 1936.

