V petek, 4. maja, ne zamudite ...

Pred očmi javnosti: TVS 2 ob 20.05

Vikendova ocena: ★★★★

The Eichmann Show. VB, 2015. Režija: Paul Andrew Williams. Igrajo: Martin Freeman, Anthony LaPaglia, Rebecca Front. TV-drama. 90 minut.

Leta 1961 so judovski agenti zajeli zloglasnega nacista Adolfa Eichmanna, enega od arhitektov holokavsta, in ga postavili pred sodišče v Jeruzalemu.

Filmski producent Milton Fruchtman (Martin Freeman) verjame, da bi morali proces posneti in ga pokazati svetu, da ne bi nikdar pozabil na nacistične grozote. V ta namen najame Lea Hurwitza (Anthony LaPaglia), nekdaj priznanega režiserja, ki pa se je nato znašel na McCarthyjevem črnem seznamu komunistov, in kljub mnogim oviram v svet pošljeta prvi televizijski dokumentarec. Čeprav gre za TV-dramo z ne ravno popolnim scenarijem, filmu kljub temu uspe dobro pokazati naravo zla in moč televizije.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Dokumentarni posnetki

V filmu so tudi resnični posnetki procesa Eichmannu. Sodili so mu za 15 zločinov, tožilstvo je svoj primer predstavljalo 56 dni in poklicalo 112 prič, med njimi mnogo preživelih iz taborišč. Echmann je na sodišču izjavil, da je res organiziral transporte v taborišče, a se ne čuti odgovornega za posledice tega, čeprav je vedel, kaj ljudi tam čaka.

Vrnitev v prihodnost: Kanal A ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★★

Back to the Future. ZDA, 1985. Režija: Robert Zemeckis. Igrajo: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover. ZF-komedija. 111 min.

Marty je gimnazijec, ki bolj kot na šolo prisega na svojo kitaro. Njegov prijatelj, ekscentrični znanstvenik dr. Brown, izumi časovni stroj, s katerim se Marty po naključju znajde v letu 1955. Da je stvar še hujša, tam sreča svojo mamo. Če mu ne bo uspelo stvari postaviti na svoje mesto, bo preprosto izginil.

Dvanajst jeznih mož: TVS 1 ob 23.10

Vikendova ocena: ★★★★★

12 Angry Men. ZDA, 1957. Režija: Sidney Lumet. Igrajo: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Ed Begley, Jack Warden. Drama/kriminalka. 96 minut.

Sodna dvorana v New Yorku. Sodnik daje zadnja navodila 12 utrujenim porotnikom, ki morajo na vroč poletni dan presoditi o krivdi ali nedolžnosti fanta, obtoženega, da je do smrti zabodel očeta. Vodja porote, prepričan v hitro odločitev, može takoj pozove h glasovanju. Enajst se jih izreče za to, da je obtoženi kriv, le porotnik številka 8 (Fonda) glasuje za nedolžnost. In kar se najprej zdi odprt primer, se sprevrže v dolgotrajno izmenjavo argumentov in protiargumetnov.

Lumetov prvenec je postal ena filmskih klasik, ki se ponaša z učinkovitim scenarijem in inovativno kamero in kljub nekaterim anahronizmom še danes ostaja film, vreden ogleda. Poleg tega ga še vedno uporabljajo v poslovnih šolah in različnih delavnicah kot primer skupinske dinamike in tehnike reševanja konfliktov.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si program ogledajo s starši oziroma skrbniki.

Izbor športa:

ZDA : Kanada: TVS 2 in Šport TV 1 ob 16.05

Hokej. IIHF Svetovno prvenstvo elitne divizije. Prenos z Danske.

S tekmo se začenja prvenstvo elitne divizije, ki ga gosti Danska, na njem pa sodeluje 16 reprezentanc: Belorusija, Češka, Francija, Rusija, Slovaška, Švedska, Švica, Avstrija, Danska, Finska, Nemčija, Latvija, Norveška, Kanada, ZDA in Južna Koreja. Prvenstvo bo potekalo do 20. maja, ko bodo podelili medalje, dva najslabši reprezentanci pa se bosta morali posloviti iz elitne divizije.