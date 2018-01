V petek, 5. januarja, ne zamudite ...

Nevarna razmerja: TVS 2 ob 22.55

Vikendova ocena: ★★★★★

Dangerous Liaisons. ZDA, 1988. Režija: Stephen Frears. Igrajo: Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves, Uma Thurman. Romantična drama. 119 minut.

18. stoletje. Plemkinjo markizo de Marteuil (Glenn Close) zapusti ljubimec, ker se namerava poročiti z mlado, še nedolžno Cecile (Uma Thurman). Markiza zato izzove nekdanjega ljubimca, vikonta de Valmonta (John Malkovich), naj Cecile zapelje in ji še pred poroko vzame nedolžnost. Valmont ponudi markizi še težji izziv in tako skleneta stavo ...

Film odlično odslikava dekadenco francoske aristokracije pred revolucijo, a vseeno ne gre toliko za kostumsko dramo kot psihološko. Zaradi slednjega in odlične igre je film primeren za večkratni ogled.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Hobit: Smaugova pušča: Pop TV ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★

The Hobbit: The Desolation of Smaug. ZDA/Nova Zelandija, 2013. Režija: Peter Jackson. Igrajo: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Benedict Cumberbatch, Evangeline Lilly. Fantazijski film. 161 min.

Bilbo, Gandalf in trinajst škratov pod vodstvom Torina Hrastoščita se poda na nevarno potovanje. Njihov cilj je spet pridobiti Samotno goro in izgubljeno kraljestvo škratov Erbor izpod oblasti oblastnega zmaja Smauga.

Usodna vez: Kino ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★

Disconnect. ZDA, 2012. Režija: Henry Alex Rubin. Igrajo: Jason Bateman, Hope Davis, Frank Grillo, Paula Patton. Drama/triler. 115 min.

Drama je sestavljena iz serije zgodb, ki prinašajo izseke iz življenja posameznikov ter v ospredje postavi njihovo odvisnost od sodobnih tehnologij, ki samo še poslabšajo že tako zapletena stanja, v katerih se nahajajo. Eden od njih je prezaposleni odvetnik Rich, ki nima časa komunicirati s svojo družino.

Šport:

Paralelni veleslalom: TVS 2 ob 12.55

Deskanje na snegu. Prenos iz Lackenhofa.

Biatlon (M): TVS 2 ob 14.10

Svetovni pokal. Sprint. Prenos iz Oberhofa.

Smučarski skoki: TVS 2 ob 16.50

Novoletna turneja. Kvalifikacije. Prenos iz Bischofshofna.