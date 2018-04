V petek, 6. aprila, ne zamudite ...

Volitve: Nov začetek: Planet TV ob 20.00

Slovenija, 2018. Voditelj: Mirko Mayer. Informativna oddaja.

Po odstopu premiera Mira Cerarja in s tem tudi vlade, nas čakajo predčasne parlamentarne volitve. Po štirih letih Slovenija spet išče novega odrešenika. Ankete znova osvaja politik brez izkušenj na državni ravni. So novi obrazi res poroštvo, da bomo v prihodnjih štirih letih doživeli spremembe? Po anketi Dela, ki je bila objavljena 12. marca, je na prvem mestu Lista Marjana Šarca z 19,2 odstotka, sledi SDS s 14,1 odstotka, za njimi je SD (13,4), nato pa SMC (5,9), NSi (5,5), Levica (4,9) in Desus (3,2).

Drugi sin: TVS 2 ob 20.05

Vikendova ocena: ★★★★

Le fils de l'autre. Francija, 2012. Režija: Lorraine Lévy. Igrajo: Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk. Drama. 105 minut.

Izraelski dijak Joseph se pripravlja na obvezno služenje vojaškega roka. Čeprav je bolj umetniška duša, naj bi postal letalec. Prej mora opraviti še krvni test, pri katerem pa se pokaže odstopanje od starševskih genov. Izkaže se, da so ga ob rojstvu pomotoma zamenjali z drugim fantkom. Josephov oče težko sprejme nove okoliščine, medtem ko se mama odloči poiskati Josephove biološke starše, ki sta vzgojila njunega otroka. Izraelsko-palestinski konflikt doda še en vidik že videni zgodbi o zamenjavi ob rojstvu, saj krizi identitete doda še politične in kulturne bariere med družinama. Rezultat je prepričljiva osebna drama.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Trans: Pop TV ob 23.00

Vikendova ocena: ★★★★

Trance. Koprodukcija, 2013. Režija: Danny Boyle. Igrajo: James McAvoy, Rosario Dawson, Vincent Cassel, Tuppence Middleton. Kriminalka. 101 minuta.

Simon je dražitelj umetnin, ki se spajdaši s skupino nepridipravov, s katerimi namerava ukrasti dragoceno Goyevo sliko. A skrbno načrtovani rop ne gre po maslu, saj Simon utrpi hud udarec v glavo, zaradi katerega izgubi spomin in se ne spomni, kam je skril umetnino.

Mali veliki mož: TVS 1 ob 23.10

Vikendova ocena: ★★★★

Little Big Man. ZDA, 1970. Režija: Arthur Penn. Igrajo: Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Chief Dan George. Vestern/komedija. 139 minut.

Jack Crabb je star 121 let in je v svojem dolgem, razgibanem življenju doživel kopico neverjetnih dogodivščin, ki jih v bolnišnici deli z zgodovinarjem. Njegova zgodba se začne, ko je bil star 10 let. Staroselsko pleme Cheyennov je ubilo njegove starše in preživelega dečka vzelo za svojega.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Muff: Cvetličarna, Ljubljana

Laibach: Orto bar, Ljubljana

Gušti: Sputnik, Ljubljana

Vito Marenče Group: Ljubljanski grad

Nina Pušlar: Kulturni dom, Mengeš

Pliš: Blunout, Domžale

Tanja Žagar: Kulturni dom, Šmarje pri Jelšah