V petek, 9. marca, ne zamudite ...

Ljubezen na prvi pretep: TVS 2 ob 21.00



Vikendova ocena: ★★★★

Les combattants. Francija, 2014. Režija: Thomas Cailley. Igrajo: Adèle Haenel, Kévin Azaïs, Antoine Laurent. Romantična komedija. 98 minut.

S tremi cezarji ovenčana zgodba o odraščanju in najstniški ljubezni se dogaja na jugozahodu Francije. Ležerni Arnaud se pripravlja na poletje, ki ga namerava preživeti s prijatelji, dokler mu poti ne prekriža odločna Madeleine. Prepričana, da se bliža konec sveta, se mladenka želi pridružiti vojaškim specialcem. Kljub nenavadnim pripravam na trening se Arnaud zaljubi vanjo in ji sledi na vojaško usposabljanje, kjer se znajdeta v nevarnih in zabavnih dogodivščinah. Zelo obetaven prvenec, ki združi lahkotno romanco in malce temačen pogled na sodobnost, pritegne predvsem zaradi obeh odličnih glavnih igralcev.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Zimske paraolimpijske igre Pjongčang 2018: TVS 2 ob 16.20



Južna Koreja, 2018. Posnetek otvoritve.

Drugi del olimpijskih iger je kot ponavadi namenjen športnikom invalidom. Tekmovali bodo v šestih disciplinah, podelili pa bodo 80 kompletov medalj. Slovenijo bo zastopal paraalpski smučar Jernej Slivnik.

Romeo in Julija: Kanal A ob 21.50



Vikendova ocena: ★★★★

Romeo + Juliet. ZDA, 1996. Režija: Baz Luhrmann. Igrajo: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo. Drama. 120 min.

V mestu Verona Beach živita družini Capulet in Monteg, ki sta že več kot desetletje v sporu. Zadeve zapletejo, ko se nesmrt­no zaljubita Romeo Monteg in Julija Capulet.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Šum na srcu: TVS 1 ob 23.05

Vikendova ocena: ★★★★★

Le souffle au coeur. Koprodukcija, 1971. Režija: Louis Malle. Igrajo: Lea Massari, Benoît Ferreux, Daniel Gélin. Komična drama. 118 min.

50. leta prejšnjega stoletja. 14-letnega Laurenta obsedajo nova spoznanja o potrebah in željah svojega telesa. Potem ko zboli za škrlatinko, ki mu pusti šum na srcu, se z materjo Claro odpravi na okrevanje v sanatorij. Tam mati in sin po dolgem popivanju na dan Bastilje uresničita incestno fantazijo.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Izbor športa:

Veleslalom (Ž): TVS 2 ob 10.55 in 13.55



Alp. smučanje. Svet. pokal. Prenos iz Ofterschwanga.

Biatlon (Ž): TVS 2 ob 17.40



Svetovni pokal. Sprint. Prenos iz Kontiolahtija.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 19.25



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Kvalifikacije. Prenos iz Osla.

Bijelo dugme: Arena Stožice, Ljubljana

Jure Pukl Quartet: Ljubljanski grad

Metropolis: Orto bar, Ljubljana

Modrijani: Kulturni dom, Postojna

Boštjan Gombač in Big Band RTV Slovenija: Park, Murska Sobota

Toto: Dom sportova, Zagreb

The Kelly Family: Stadthalle, Dunaj