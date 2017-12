V ponedeljek, 1. januarja, ne zamudite ...

Čáp - trenutki odločitev: TVS 1 ob 21.50 (PREMIERA)

Slovenija, 2016. Avtor: Urban Arsenjuk. Dokumentarni film. 50 minut.

Portret uspešnega češkega režiserja Františka Čapa ter obenem zelo osamljenega in nesrečnega človeka. V 31-letni karieri je posnel 32 filmov, prejel nagrado na festivalu v Benetkah in osvojil Grand Prix na prvem festivalu v Cannesu. Kljub temu se je bojeval z ideologijami, ki so ga nenehno dušile. Ko je že bilo videti, da je v Sloveniji in Jugoslaviji našel svoj mir, se je bil prisiljen bojevati z zavistjo, tercialnostjo in prikrito ksenofobijo.

O režiserju, ki se je vtisnil v spomin s filmi Vesna, Ne čakaj na maj, Naš avto in Trenutki odločitve (po katerem je povzet naslov dokumentarca), spregovorijo tisti, ki so ga poznali: igralci Milena Dravić, Franek Trefalt in Demeter Bitenc, snemalec dveh njegovih filmov Ivan Marinček in drugi. Skozi arhivske posnetke pa nastopijo tudi sam Čap, njegov bližnji sodelavec, direktor fotografije Janez Kališnik in direktor Viba filma Branimir Tuma, ki je Čapa pripeljal v Jugoslavijo.

Studio ena: TVS 1 ob 20.00 (PREMIERA)

C'era una volta Studio Uno. Italija, 2017. 1/2. Režija: Riccardo Donna. Igrajo: Alessandra Mastronardi, Domenico Diele, Giusy Buscemi. Miniserija.

Rim leta 1961. To je čas vrtoglavega vzpona televizije, popularne in urbane kulture. Vanj so postavljene zgodbe treh mladih žensk, ki se jim uresničijo želje, ko dobijo zaposlitev na italijanski televiziji. A od stvarnosti do življenja, o katerem so sanjale, je dolga pot. Čeprav se dekleta pred avdicijami niso poznale, sčasoma spletejo prijateljske vezi.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si program ogledajo s starši ali skrbniki.

Zora planeta opic: Planet TV ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★★

Dawn of the Planet of the Apes. ZDA, 2014. Režija: Matt Reeves. Igrajo: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell. ZF-akcijska drama. 130 min.

Rastoči populaciji gensko naprednih opic, ki jih vodi Cezar, grozi tolpa ljudi, ki so pred desetimi leti preživeli epidemijo smrtonosnega virusa. Dosežejo krhko premirje, ki pa ne traja dolgo, saj se nasprotni strani znajdeta na robu vojne, ki bo odločila, katera vrsta bo prevladala planetu Zemlja.

Hotel Sacher - v najimenitnejši družbi: TVS ob 22.00 (PREMIERA)

Das Sacher. In bester Gesellschaft. Avstrija/Nemčija, 2016. 1/2. Režija: Robert Dornhelm. Igrajo: Josefine Preuss, Laurence Rupp, Florian Stetter. Miniserija.

Dunaj, začetek 20. stoletja. Anna Sacher po smrti moža prevzame vodenje najboljšega avstrijskega hotela. Med gosti sta tudi mlada založnika Maximilian in Martha Aderhold. Njuno srečanje s Constanze in Georgom von Traunsteinom usodno vpliva na njuno nadaljnje življenje.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si program ogledajo s starši ali skrbniki.

Šport:

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 13.45



Novoletna skakalna turneja. Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Garmisch-Partenkirchna.

Paralelna tekma (Ž in M): TVS 2 ob 16.00



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Osla.