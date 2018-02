V ponedeljek, 11. februarja, ne zamudite ...

Na olimpijskih igrah si lahko med drugim ogledate biatlon in ženske smučarske skoke, na HBO prihaja nova serija Tu, zdaj, v Hotelu Union pa bodo 50. obletnico ustvarjanja proslavljali New Swing Quartet.

Tu, zdaj: HBO ob 20.00

Here and Now. ZDA, 2018. 1. sezona. 1/10. Igrajo: Tim Robbins, Holly Hunter, Jerrika Hinton, Raymond Lee. TV-serija. 60 minut.

Oskarjevec za scenarij Lepote po ameriško, Alan Ball, je po odmevnih serijah Pod rušo in Prava kri ustvaril novo komično serijo, v katere središču so medrasni odnosi v Trumpovem času. Holly Hunter je odvetnica Audrey, Tim Robbins pa njen mož, profesor filozofije - skupaj imata štiri zdaj že odrasle otroke, hčerko sta posvojila iz Somalije, enega sina iz Vietnama, drugega iz Kolumbije, najmlajša hčerka Sosie pa je njun edini biološki otrok.Serija skuša biti meditacija o političnem in družbenem diskurzu v polarizirani Ameriki in vpogled v življenje z duševno boleznijo - in seveda hkrati ostati duhovita.

Svetovna vojna Z: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

World War Z. ZDA, 2013. R: Marc Forster. I: Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz. Akc. groz. 116 min.

Na čisto običajen dan se nekdanji preiskovalec OZN Gerry z družino znajde v prometni gneči in kmalu zasluti, da se dogaja nekaj sumljivega. Na ulicah New Yorka izbruhne kaos, saj se začne širiti smrtonosni virus, zaradi katerega se ljudje spremenijo v krvoločne zombije.

Olimpijske igre

Veleslalom (Ž): TV SLO 2 ob 02.10 in 05.40

Umetnostno drsanje: TV SLO 2 ob 03.30

Biatlon (Ž in M): TV SLO 2 ob 11.00 in 12.55

Smučarski skoki (Ž): TV SLO 2 ob 13.45