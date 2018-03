V ponedeljek, 12. marca, ne zamudite ...

Gorske sanje: Planet TV ob 21.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. 1. sezona. 1. del. Igrajo: Vesna Ponorac, Dario Nožić Serini, Judita Zidar, Boris Kerč, Jure Ivanušič. Nadaljevanka.

Po Primorski in Dolenjski bo zdaj domača produkcija vabila še med gore, zgodbe nove serije se namreč odvijajo na Gorenjskem. Na eni strani so avtohtoni domačini, družina Osterc-Rebnik, lastniki manjšega hotela, ki je obremenjen s krediti, ki jih je babica Amalija vzela, da bi financirala smučarsko kariero vnukinje Mateje. Ko se Mateja poškoduje, so njene sponzorske pogodbe pod vprašajem, družina pa v težkem finančnem položaju. Na drugi strani pa je Maksimilijan Starman, ki se je pred leti preselil na Gorenjsko, kjer zdaj odpira hotel in tako postaja Amalijina konkurenca. Ker je Maksimiljanov sin nezanesljiv, vse upe polaga v vnuka Roka. Potem pa se Mateja in Rok spoznata ...

Tednik: TVS 1 ob 20.00



Po javnem pismu župana Velenja je ekipa Tednika raziskala, ali država stori dovolj na področju integracije kosovskih Albancev. V Italiji je veliko prahu dvignil članek o izkoriščanih redovnicah. Kakšno je njihovo življenje v slovenskih samostanih? Ob gregorjevem, slovenskem dnevu zaljubljencev, pa boste iz prve roke slišali recept, kako naj prava ljubezen premaga vse in ali drži rek, da se »pod kovtrom vse pogliha«.

Dežela piva: Planet TV ob 23.10 (PREMIERA)

Beerland, ZDA, 2017. 1. sez. 1/6. Dokumentarna serija.

Dokumentarna serija spremlja Meg Gill, ustanoviteljico pivovarne Golden Road Brewing, ki potuje po ameriških mestih in se tam srečuje z domačimi pivovarji ter okuša njihova najboljša piva. V prvem delu se Meg odpravi v državo New Mexico, natančneje v mesto Santa Fe, kjer se sreča s kavbojem in umetnikom, ki pivo vidi kot del svoje umetnosti. Nato odide še na noro zabavo.

Hiša iz kart: Pop TV ob 23.30 (PREMIERA)

House of Cards. ZDA, 2016. 4. sezona. 1/13. Igrajo: Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly, Mahershala Ali. TV-ser.

Predsednik Frank Underwood se pripravlja na nove volitve. A stvar mu otežuje dejstvo, da se mu žena Claire sploh ne oglaša na klice. Claire je namreč v Dallasu, kjer naj bi delala za Frankovo kampanjo, v resnici pa pripravlja svojo ...

Izbor športa:

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 17.25



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Kvalifikacije. Prenos iz Lillehammerja.