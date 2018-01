V ponedeljek, 15. januarja, ne zamudite ...

Smodnik: HBO ob 20.00 (PREMIERA)

Gunpowder. VB, 2017. 1/3. režija: J. Blakeson. Igrajo: Kit Harington, Peter Mullan, Liv Tyler, Mark Gatiss, Shaun Dooley. Miniserija.

Piše se leto 1603 in vojne Angležev proti Špancem so čedalje bolj krvave ter njihovo preganjanje katolikov čedalje hujše. Robert Catesby (Kit Harington) je predan katolik. Oblasti pod vodstvom Roberta Cecila (Mark Gatiss), glavnega vohuna kralja Jakoba I. Angleškega, brezkompromisno lovijo, mučijo in pobijajo duhovnike ter pripadnike rimskokatoliške vere in jim jemljejo lastnino. Catesby se noče odreči svoji veri, kar ga pahne na rob obstoja. Zgodovinski triler hitrega tempa spremlja zakulisno dogajanje tako imenovane »smodniške zarote«. Kot je v navadi za BBC-jeve zgodovinske spektakle po resničnih dogodkih, je veliko poudarka na pristni kostumografiji, a se tokrat mestoma zatakne pri prikazu zgodovinskih dejstev. Razkošno.

Na HBO sta ta večer še 1. dela 2. sezone serij Ločitev (ob 21.00) in Na kavču pri prijateljih (ob 21.00)

Dvanajst opic: Kino ob 22.15

Vikendova ocena: ★★★★★

Twelve Monkeys. ZDA, 1995. Režija: Terry Gilliam. Igrajo: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer. ZF-triler. 129 miut.

Smrtonosni virus je leta 1996 pomoril pet milijard ljudi. Leta 2035 se preživeli skrivajo pod zemljo. Zapornik James Cole privoli, da ga pošljejo nazaj v leto 1996, da bi zbral podatke o izvoru epidemije.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Ko se zemlja zdi lahka: TVS 2 ob 23.00

When the Earth Seems to Be Light. Nemčija/Gruzija, 2015. Dokumentarna oddaja.

Zgodba o otrocih, skejterjih in glasbenikih, izgubljenih v zmedeni resničnosti posovjetske Gruzije - države, v kateri te zlahka zatre moč Cerkve ali politike. Skejterji svoje vrednote in obliko protesta iščejo v prevračanju ustaljenega na igriščih v večjih mestih. S svojimi glasovi pa poskušajo prevpiti glasove nasilja in zatiranja.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si oddajo ogledajo s starši ali skrbniki.

Šport:

Slovenija : Nemčija: TVS 2 ob 17.40

Črna gora : Makedonija: TVS 2 ob 20.20

Rokomet (M). Evropsko prvenstvo. Prenos iz Zagreba.

Naša reprezentanca se bo pomerila z Nemčijo, ekipo, ki ji tradicionalno nikakor ne leži. Lahko bi celo rekli, da je Nemcem uspelo psihološko zlesti pod kožo Slovenije. Tekma bo za samozavest fantov torej izjemno pomembna, večerna tekma med Črnogorci in Makedonci pa bo že močno oblikovala lestvico skupine.