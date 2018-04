V ponedeljek, 16. aprila, ne zamudite ...

Bojte se živih mrtvecev: AMC ob 4.00 in 23.00

Za ljubitelje zombijev ni premora, saj bodo po osmi sezoni Živih mrtvecev, serije, ki že nekaj sezon vztrajno izgublja zagon in celo smisel, lahko preklopili na začetek 4. sezone sestrske serije Bojte se živih mrtvecev, ki pa kljub trudu še ni povsem zaživela. V tej sezoni bodo poskušali pritegniti z nekaterimi novimi liki, ki bodo občutno vplivali na dogajanje, in mešanjem kart med zavezniki in sovražniki. Očitno se je tudi Morgan Jones (Lennie James) naveličal Alexandrie (iz serije Živi mrtveci) in tamkajšnjega vrtenja v krogu ter se preselil v Teksas med protagoniste serije Bojte se živih mrtvecev, kjer bo z Madison Clark (Kim Dickens) združil moči, pridružila pa se jima bo tudi skrivnostna Althea.

Tednik: TVS 1 ob 20.00



Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

Zakaj dokazi v razvpitih sojenjih, kot je Balkanski bojevnik, padajo kar po vrsti? Je problem v zakonodaji ali v policiji, tožilstvu in sodstvu? Obisk zobozdravnika je za številne postal misija nemogoče. Na pregled se čaka mesece. ZZZS plačuje le najcenejše, zastarele materiale, nujen obisk pa samo čez dan. Velenjski rudarji napovedujejo stavko. Zaradi vse bolj intenzivnega kopanja premoga za Termoelektrarno Šoštanj se bojijo za svojo varnost.

Svetovna invazija: Bitka Los Angeles: Kanal A ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★

Battle Los Angeles. ZDA, 2011. Režija: Jonathan Liebesman. Igrajo: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan, Jim Parrack. ZF-akcijski film. 116 min.

Ljudje so več let dokumentirali opažanja neznanih letečih predmetov. Leta 2011 ti pojavi postanejo grozljiva resničnost, ko Zemljo napadejo neznane sile. Usoda človeštva sloni v rokah poveljnika voda marincev Michaela.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Zadnji preživeli: Kanal A ob 22.15

Vikendova ocena: ★★★

Last Man Standing. ZDA, 1996. Režija: Walter Hill. Igrajo: Bruce Willis, Christopher Walken, Bruce Dern, Alexandra Powers. Akcijska drama. 101 min.

Skrivnostni John Smith, plačanec, ki odgovarja le samemu sebi in svojim pravilom, v času prohibicije pride v zaspano teksaško mestece Jericho. Tukaj maloštevilnim prebivalcem vladata nasilni tolpi. Smith skuša tolpi spreti in izkoristiti nove razmere, potem pa ugotovi, da mu čast tega ne dopusti.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.