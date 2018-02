V ponedeljek, 19. februarja, ne zamudite ...

V Tedniku o šolarjih z vedenjskimi motnjami in delavcih iz nekdanje Jugoslavije, na ekipni tekmi se bodo pomerili skakalci.

Tednik: TVS 1 ob 20.00



Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

V šolskih klopeh je čedalje več otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Mnogi starši opozarjajo, da šole temu niso kos. Slovenija vse bolj množično uvaža tuje delavce iz držav nekdanje Jugoslavije. Lani so izdali še enkrat več delovnih dovoljenj za tujce kot leto prej. Zakaj Evropska unija vztraja na premiku ure, čeprav mnogi menijo, da je nepotreben in da celo škoduje zdravju?

Creed: Rojstvo legende: Kanal A ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★

Creed. ZDA, 2015. Režija: Ryan Coogler. Igrajo: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson. Športna drama. 132 minut.

Ob vseh zgrešenih udarcih Stallonejeve kariere človek hitro pozabi, kakšen presežek je ustvaril z Rockyjem, tako igralsko kot scenaristično. Creed: Rojstvo legende je najboljše nadaljevanje Rockyja doslej, pri čemer je ostareli Rocky Balboa postavljen v stransko vlogo, kot trener in podpornik sina svojega nasprotnika iz prvega filma (in kasneje prijatelja) Apolla Creeda. Montaže treninga sicer ne pridejo blizu Rockyjevemu zlatemu standardu, pri posnetkih bojev pa režiser Ryan Coogler prikaže toliko svežine in akcije, kot je še nismo videli.

Izbor ZOI 2018:

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 13.25

Ekipna tekma. Prenos.

Ekipna preizkušnja je slovenskim skokom v zgodovini dala dve medalji. Naši skakalci so bili drugi na prvi tovrstni tekmi v zgodovini, še pod jugoslovansko zastavo leta 1988 v Calgaryju. Bron so osvojili še leta 2002 v Salt Lake Cityju. Na startu bo 12 reprezentanc, med njimi slovenska. Naslov iz Sočija branijo Nemci.