V ponedeljek, 19. marca, ne zamudite ...

The Biggest Loser Slovenija: Planet TV ob 21.05 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. Voditelj: Marko Potrč. Resničnostni šov.

Vrača se druga sezona šova, v katerem je zmagovalec tisti, ki mu uspe izgubiti največ kilogramov. V prvi sezoni je slavil Bojan Papež iz Frama, ki je v 14 tednih shujšal kar za 74,4 kilograma.Tudi v novi sezoni bosta 16 novim tekmovalcem pri hujšanju pomagala trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič, njihove nezdrave prehranjevalne navade pa bo tokrat skušal spremeniti dietetik Gašper Grom.

Prve tri oddaje bodo posvečene predstavitvam novih kandidatov, potem pa se bo začelo tekmovanje, iz katerega bo vsak teden izpadel eden od kandidatov. V novi sezoni bodo tekmovalci stanovali v isti hiši kot v prvi sezoni, vendar bo prenovljena, prav tako kot telovadnica. Isti pa ostaja tudi prvi prebivalec hiše, muc Alojz.

Tednik: TVS 1 ob 20.00



Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

Kaj se zgodi z delavcem, ki zboli na delovnem mestu? Pogosto ostane brez dela in brez pravic, saj Slovenija ne priznava poklicnih bolezni. Smrt je pri nas še vedno tabu. Ljudje pogosto ne vedo, kako se vesti do staršev, ki so izgubili otroka. Pajki, kače, kuščarji in škorpijoni - vse to imajo Slovenci doma kot hišne ljubljenčke. Nekateri pa si želijo še bolj eksotičnih živali: leva, tigra, pumo, žirafo.

Broadchurch: TVS 2 ob 21.50

VB, 2016. 3. sezona. 1/8. Igrajo: Julie Hesmondhalgh, Steve Bennett, Olivia Colman, David Tennant. Nadaljevanka.

Zgodba se dogaja tri leta po tem, ko je porota v primeru smrti 11-letnega Dannyja razsodila, da je Joe, mož detektivke Ellie Miller, nedolžen, a je bil vseeno prisiljen zapustiti mesto. Ellie in Alec Hardy se ukvarjata s primerom posilstva Trish Winterman na zabavi. Detektiva sumita, da je bilo dejanje načrtovano. Priče se zavijejo v molk in tudi žrtev spremeni svojo zgodbo.

Opozorilo: Serija ni primerna za mlajše od 12 let.

Riviera: Pop TV ob 22.35 (PREMIERA)



VB 2017. 1. sezona, 1/10. Igrajo: Julia Stiles, Lena Olin, Adrian Lester, Iwan Rheon. Nadaljevanka.

Mlada zbirateljica umetnin Georgina Clios postane vdova, ko njenega bogatega moža Constantina skrivnostno umorijo na jahti. Šele ob njegovi smrti postane jasno, da moža ni dobro poznala. Zdaj mora ugotoviti, kdo med njenimi družinskimi člani je dovolj pošten, da ji pomaga odkriti resnico o možu in njegovi smrti, zaradi česar se tudi sama znajde v nevarnosti.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si serijo ogledajo s starši ali skrbniki.