V ponedeljek, 2. aprila, ne zamudite ...

Odhajam na pot: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: ★★★★

Ich bin dann mal weg. Nemčija, 2015. Režija: Julia von Heinz. Igrajo: Devid Striesow, Martina Gedeck, Karoline Schuch. Komedija. 92 minut.

Pot svetega Jakoba, ki se razteza izpod Pirenejev do Santiaga de Compostela na severozahodu Španije, že stoletja privablja romarje, da se odpravijo na več kot 800 kilometrov dolgo pot. Eden od njih je bil tudi znani nemški igralec in komik Hape Kerkeling, ki se je pri 36. letih zbudil nezadovoljen, predebel in zgaran. Odloči se, da tako ne gre več naprej in ker bi rad ugotovil, kdo je vendar Bog, se odpravi na Jakobovo pešpot. No, kadar ga noge izdajo, sede tudi na kak vlak in namesto v romarskih pogradih raje prespi v hotelu ...Avtorji filma pravijo, da je njihov cilj, da gledalec na koncu filma na življenje pogleda z novo radovednostjo in glede na kritike, jim je to uspelo. Uspešna mešanica drame in komedije.

Vloga za Emo: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★

Slovenija, 2014. Režija: Alen Pavšar. Igrajo: Lara Safran, Slavica Mikač, Jan Pušavec. Romantična drama. 93 min.

Srednješolka Ema ima tako kot mnogi najstniki težave v ljubezni, v šoli in s starši. Ko nepričakovano opravi avdicijo za novinarko na šolski televiziji, se znajde v povsem novem svetu, kjer veljajo drugačna pravila, in je lahko za nekoga brez izkušenj zelo neusmiljen. Emina vloga pri starših, novih prijateljih, v šoli in v ljubezni se spreminja in zdi se, da vsemu ni kos.

Forrest Gump: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★★

ZDA, 1994. Režija: Robert Zemeckis. Igrajo: Tom Hanks, Sally Field, Robin Wright, Gary Sinise. Romantična komedija/drama. 142 min. ł

Forrest Gump se je rodil z inteligenčnim kvocientom 75. A kljub nizki inteligenci verjame, da bo lahko uresničil svoje sanje. In res se mu kar naprej dogajajo nenavadne stvari: med drugim postane športna zvezda ter pomaga pri izboljševanju odnosov med Kitajsko in ZDA. Bori se v Vietnamu ter spozna predsednika Kennedyja in Nixona ...

Ray: Kino ob 21.45

Vikendova ocena: ★★★★

ZDA, 2004. R: Taylor Hackford. I: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King. Biog. drama. 152 min.

Film o legendarnem glasbenem geniju Rayu Charlesu, ki je kljub svoji slepoti postal eden najbolj prepoznavnih glasbenikov na svetu. V zgodnjih 60. letih je Ray kljub skromnim začetkom uresničil svoje sanje in razbil predsodke tako o temnopoltih kot tudi o slepih.