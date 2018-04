V ponedeljek, 23. aprila, ne zamudite ...

Westworld: HBO ob 3.00 in 20.00 (PREMIERA)

ZDA, 2018. 2. sezona. 1/10. Igrajo: Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris, Thandie Newton, James Marsden. TV-serija. 70 minut.

ZF serija, ki je navdih našla pri Michaelu Crichtonu, se vrača z drugo sezono. Zabaviščni park, kjer si bogataši lahko privoščijo pustolovščino divjega zahoda z androidnimi roboti, se je ob koncu prve sezone pogreznil v popoln kaos, ko so roboti nehali slediti vnaprej napisanemu scenariju v svojih programih. V kaotičnih scenah masakrov izstopata robota Maeve in Dolores, prva v iskanju svoje hčerke, druga v lovu za ultimativnim orožjem, s katerim bi se maščevala ljudem, ki so ga ustvarili ... Serija se tokrat poglobi še globlje v človeško plat robotov, a hkrati je bolj krvava kot kdaj prej in še bolj filozofska, kot smo bili vajeni.

Tednik: TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

V nedavnem hudem neurju v Zasavju je plaz popolnoma uničil domovanje starejšemu paru. Domnevajo, da se je zemeljska gmota sprožila zaradi nezakonitega odvoza gradbenega materiala.

Plače vodilnih v študentskih organizacijah presegajo celo plačo generalnega sekretarja vlade. Financirajo se iz študentskega dela, medtem pa je vse več študentov na robu preživetja.

Modnim trendom sledijo tudi imena novorojenčkov, a se med množico eksotičnih imen spet pojavljajo tudi tradicionalna.

Izbor športa:

Slovenija : Poljska: TVS 2 ob 15.50

Hokej na ledu. Svetovno prvenstvo divizije I. skupine A. Prenos iz Budimpešte.

Anarchist Republic of Bzzzz: Kino Šiška, Ljubljana



Stanko Arnold & Komorni orkester Slamič: Slamič Ljubljana

Nastop bodo ponovili tudi naslednji dan.