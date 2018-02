V ponedeljek, 26. februarja, ne zamudite ...

Živi mrtveci: Fox ob 22.00 (PREMIERA)

The Walking Dead. ZDA, 2018. 8. sezona. 9/16. Igrajo: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Lauren Cohan, Danai Gurira. TV-serija. 45 minut.

Po premoru se vrača drugi del osme sezone postapokaliptične serije, kjer pekel niso več toliko zombiji, ampak drugi ljudje. Potem ko se je Rickova skupina sklenila upreti zlobnemu Neganu in njegovim Rešiteljem, in so bili gledalci priča vojni, polni (bolj ali manj smiselnih) strelskih obračunov, se je sezona poslovila s prizorom, v katerem je razkrila, da je eden glavnih junakov, Rickov sin Carl, postal žrtev smrtonosnega zombijevskega ugriza. Ker bitke še ni konec, glavne junake čakajo pomembne in težke odločitve ...Gledalci so bili s prvim delom sezone precej nezadovoljni, saj scenaristično ni bila na ravni, ki so je vajeni, tako da so ustvarjalci pred težko nalogo, da povrnejo zaupanje v serijo, ki je sicer ena najuspešnejših.

Čist zares: TVS 1 ob 17.30 (PREMIERA)

V novi oddaji si bodo mladi postavili izzive v umetnosti, športu, kulinariki, podjetništvu ... V prvi oddaji 16-letna Celjanka Maja poskusi pripraviti svoj katalog pasjih dodatkov in pripomočkov. Maja se v prostem času najraje ukvarja s psičko Lilly. Ta je kriva tudi za številne Majine hobije: obiskujeta agility, zanjo šiva igrače, jo fotografira, snema filmčke ... Majini hobiji so se po prvih objavah na spletu prelevili v samostojno dejavnost.

Tednik: TVS 1 ob 20.00



Ekipa je obiskala območje ob Kolpi, kjer vse več migrantov poskuša nezakonito prečkati mejo. Ali se je odprla nova migrantska pot? Bo vlada v tem mandatu legalizirala indijsko konopljo in kdo od poslancev je poskusil to rastlino, ki jo številni uporabljajo tudi za zdravljenje? Pa tudi o slovenskih akrobatih Dunking Devils, ki so tako navdušili ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga, da se je odločil financirati njihove podvige.TV SLO 2

Inšpektor Banks: TVS 2 ob 20.55 (PREMIERA)

V vsaki kaplji krvi. DCI Banks. VB, 2016. 5. sezona. 1/6. Igrajo: Stephen Tompkinson, Jack Deam, Andrea Lowe. Nanizanka.

Preprodajalec mamil Damon se zvečer nenadoma odpravi od doma. Naslednje jutro najdejo njegovo truplo v gozdu, na kraju, kjer si je pred pol leta najstnica Sian vzela življenje. Inšpektor Banks z ekipo ugotovi, da je Damon dolgoval denar Charliju, nepridipravu, ki opravlja umazane posle za bogatega gradbinca Stevena.

Šport:

Belorusija : Slovenija: Kanal A ob 17.20



Košarka. Kvalifikacije za SP 2019. Prenos.

Belorusija je zagotovo najmanj kakovostna ekipa v skupini A, zato naša reprezentanca, za katero bo tokrat igralo kar osem zlatih košarkarjev, ne bi smela imeti prevelikih težav na gostovanju v Minsku. Slovenija je Belorusijo premagala že novembra.