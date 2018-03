V ponedeljek, 26. marca, ne zamudite ...

Obleganje Sarajeva: TVS 2 ob 22.45

The Siege. Francija, 2016. Režija: Rémy Ourdan in Patrick Chauvel. Dokumentarni film. 90 minut.

Pred slabimi tremi desetletji je le redko kdo verjel, da bi se v srcu Evrope lahko začela vojna. A se je. Še manj ljudi bi verjelo, da vojna lahko traja tako dolgo. A leta 1992 se je začelo obleganje Sarajeva in trajalo kar do leta 1996. V teh štirih letih je umrlo 11.514 prebivalcev mesta, medtem ko je mednarodna skupnost le opazovala. Eden teh, ki je od blizu videl, kaj pomeni biti oblegan, je bil francoski novinar Rémy Ourdan, ki je ob 20. obletnici konca obleganja posnel film, ki skozi intervjuje, arhivske posnetke, fotografije in njegovo lastno poročanje odkriva, kako je bilo živeti v obleganem Sarajevu. V mestu, kjer je smrt čakala na vsakem koraku, so ljudje svoj upor pokazali s tem, da so v »abnormalnih okoliščinah poskusili ustvariti normalno življenje«. Med drugim Ourdan tako poroča o predstavah, ki so se nadaljevale kljub izpadu elektrike, o zabavah, ki so jih organizirali najstniki ...

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Tednik: TVS 1 ob 20.00



Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

Letošnja ura za Zemljo bo v Sloveniji posvečena ohranitvi Mure. Tam nameravajo postaviti niz hidroelektrarn, okoljevarstveniki pa opozarjajo, da bo to uničilo »evropsko Amazonko«. Gore obiskuje vse več ljudi, tudi zdaj, ko so razmere zaradi taljenja snega še posebej nevarne. Gorski reševalci so letos posredovali že 56-krat. To prostovoljno poslanstvo opravlja vse več žensk. Ste vedeli, da imamo Slovenci 1500 melodij pritrkavanj?

Neustrašna: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★★

The Brave One. ZDA/Avstralija. 2007. Režija: Neil Jordan. Igrajo: Jodie Foster, Naveen Andrews, Terrence Howard. Kriminalka. 122 min.

Erica zadovoljno življenje z zaročencem in s psom, se konča, ko jih nekoč med večernim sprehodom napadejo nasilneži. Zaročenec napada ne preživi, Erica pa se je prisiljena spopasti s strahovi, ki jih je v njej zbudil brutalni napad.

Barry: HBO ob 21.30 (PREMIERA)



ZDA, 2018. 1. sezona. 1/8. Igrajo: Bill Hader, Henry Winkler, Stephen Root, Sarah Goldberg. TV-serija. 30 min.

Temačna komična serija spremlja nekdanjega marinca Barryja, ki zdaj dela kot cenen morilec po naročilu na ameriškem srednjem zahodu, zaradi česar je osamljen in nezadovoljen s svojim življenjem. Ko zaradi naročila za nov umor odpotuje v Los Angeles, se po spletu okoliščin znajde v prijazni skupnosti gledaliških navdušencev.

Marcus & Martinus: Hala Tivoli, Ljubljana