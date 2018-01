V ponedeljek, 29. januarja, ne zamudite ...

Tednik: TVS 1 ob 20.00



Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

Dolgotrajnih bolniških odsotnosti je vse več. A ministrstvo za zdravje problema ne rešuje sistemsko, ampak želi bolnikom znižati nadomestila. Ostro nasprotujejo tudi zdravniki. Janezu Saboleku iz Komna je veterinarska uprava pred petimi leti odvzela dovoljenje za rejo konj, a ti so še vedno tam, čreda šteje že 50 konj. Sosedje opozarjajo, da so v slabem stanju. Zakaj pristojni ne ukrepajo? Ste vedeli, da je Črna na Koroškem svetovni fenomen?

Slovenska olimpijska reprezentanca: TVS 2 ob 20.00



Slovenija, 2018. Prenos.

Predstavili se bodo športnice in športniki, ki bodo zastopali Slovenijo na prihajajočih igrah v Južni Koreji. Prvič v zgodovini bodo zastavonošo izbrali sledilci družabnih omrežij. V Sočiju leta 2014 so naši športniki osvojili dve zlati, dve srebrni in štiri bronaste medalje. Na olimpijski turnir se je še drugič zapored uvrstila tudi naša hokejska reprezentanca.

Varna hiša: Vran: TVS 2 ob 21.00 (PREMIERA)



Safe House. VB, 2017. 2. sezona. 1/4. Igrajo: Stephen Moyer, Zoe Tapper, Sunetra Sarker. TV-serija. 45 minut.

Po uspešni prvi sezoni, v kateri je imel glavno vlogo Christopher Eccleston, so se ustvarjalci lotili še ene, a z novo zgodbo in novimi protagonisti. Skupna jim je le naslovna varna hiša, ki jo vnovič vodi nekdanji policist. Ta je tokrat Tom Brook (Stephen Moyer), ki mu pri tem pomaga žena Sam. Njun svet se zamaje z novico o zločinu, na las podobnem seriji zločinov, ki jih je pred leti preiskoval Tom. Takrat je zločinec z vzdevkom Vran pred očmi mož ugrabljal žene, medtem ko so sami lahko le nemočno opazovali. Zdaj je ugrabljena žena Johna Channinga, ki mu Tom ponudi, da se s hčerko Dani preseli v varno hišo ...