V ponedeljek, 30. aprila, ne zamudite ...

Odločitev je naša: TVS 2 ob 22.45

The Choice Is Ours. ZDA, 2015. Režija: Roxanne Meadows. Dokumentarni film. 59 minut.

Sstoletja si je človeštvo postavljalo na videz neizvedljive cilje, nato pa nekako našlo pot do njihove uresničitve. Ta potencial film pokaže že v uvodnih minutah, ko o veličastnosti potovanja po vesolju spregovori nekdanji Nasin astronavt Jeff Hoffman. A kaj, ko hkrati pove, da je že iz vesolja mogoče videti naš slab vpliv na planet in posledice naših strašljivih dejanj. Dokumentarec, ki ga je produciral zdaj že pokojni vizionar Jacque Fresco, poskuša pokazati, kako zavožen je naš svet, ki temelji na pohlepu in dominaciji drugih. Film tako predlaga, da bi nacionalne družbe, ki temeljijo na denarju, zamenjali z družbo, ki bi temeljila na izmenjavi virov. Čeprav je film na trenutke preveč površen, kljub temu ponuja alternativen pogled na svet, vreden ogleda.

Tednik: TVS 1 ob 20.00



Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

Ali trditve delodajalcev, da so slovenski delavci leni in neproduktivni, na laž postavljajo dejstva o čedalje večji izgorelosti in bolniških odsotnostih? Kaj še pomeni 1. maj, praznik dela, in kako smo ga praznovali nekoč. V Sloveniji primanjkuje kar 10.000 najemniških stanovanj. Najemniki se spopadajo z oderuškimi cenami in večno negotovostjo. Pajki, kače, kuščarji in škorpijoni: vse to imajo Slovenci doma kot hišne ljubljenčke.

Svetovni popotnik: TVS 2 ob 20.00

Sveti kraji: sijajne mošeje. Globe Trekker. ZDA, 2016. 17. sezona. 9/13. Potopisna serija.

Druga najbolj razširjena vera islam že od nastanka gradi čudovite mošeje. Naročale so jih mogočne dinastije in sultani. Svetovni popotniki so obiskali Veliko mošejo sultana Kabusa v Omanu, mošejo Istiklal v Džakarti, Mošejo Hasana II. v Casablanci, Mošejo Umajadov v Damasku, Al Azhar v Kairu, mošejo iz blata v Kanu v Afriki ter mošeje v Samarkandu, Buhari, Delhiju, Jeruzalemu in Meki.

Volitve: Nov začetek: Planet TV ob 20.00

Osebno z Marjanom Šarcem. Slovenija, 2018. Vodi: Mirko Mayer. Pogovorna oddaja.

Kdo je dijak lesarske šole, ki se znajde med enajstimi od 170 prijavljenih z opravljenim sprejemnim izpitom na igralski akademiji? Kdo je igralec, ki že v prvem poskusu postane kamniški župan, skoraj predsednik republike in mu ankete kažejo visoka mesta na parlamentarnih volitvah? Je tudi Marjan Šarec, politik, samo eden od njegovih dramskih likov?