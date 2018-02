V ponedeljek, 5. februarja, ne zamudite ...

Na TV prihaja nova serija Večno samski in nove sezone Sodobne družine, Chicaške policije in Nočne izmene. V Tedniku o arbitraži.

Sodobna družina: HBO ob 17.50 (PREMIERA)

Modern Family. ZDA, 2017. 9. sez. 1/22. I: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen. Nan.

Jay prisili družino, da preživijo počitnice na plavajoči hiši ob jezeru, da bi ustvarili spomine, ki bodo ostali v družini še dolgo po tistem, ko njega ne bo več. Medtem Mitchell naleti na staro simpatijo, ki vnovič odpre stare ljubezenske rane. Phil in Claire se odpravita na pustolovsko ekskurzijo.

Večno samski: Kanal A ob 19.20 (PREMIERA)

Undateable. ZDA, 2014-2016. 1. sezona. 1/13. Igrajo: Chris D'Elia, Brent Morin, Bianca Kajlich. Humoristična TV-serija. 22 minut.

V središču serije, ki je nastala po knjigi z naslovom Večno samski: 311 stvari, ki jih počnejo moški in ki zagotovijo, da bodo ostali brez zmenkov in seksa, je 34-letni Danny. Potem ko so njegovi prijatelji eden za drugim pristali v resnih zvezah, je kot samec ostal sam tudi v stanovanju. Ko išče novega sostanovalca, se mu najprimernejši zdi Justin, lastnik bližnjega lokala. A Danny ne ve, da bo v paketu z Justinom dobil še kopico njegovih samskih prijateljev, ki v ljubezni niso ravno uspešni. Ker se ima Danny za odličnega osvajalca žensk, se odloči, da bo fante poučil o tako imenovani igri ljubezni ...Kritiki niso bili preveč navdušeni nad prvo sezono, saj so potarnali nad neizvirnim humorjem in klišejskimi otročjimi moškimi liki, a občinstvo je serijo vzljubilo dovolj, da je trajala tri sezone.

Tednik: TVS 1 ob 20.000



Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

Dobrega pol leta po razsodbi arbitražnega sodišča je ekipa Tednika obiskala kraje ob meji. Koliko slovenskih družin bo sprejelo ponudbo vlade, da se preselijo v Slovenijo? Z zlato hruško nagrajena knjiga Evangelij za pitbule sproža različne odzive: od zagovarjanja umetniške svobode do ogorčenja, ker so se pornografske vsebine znašle med priporočeno mladinsko literaturo.22.4521.50

Chicaška policija: Brio ob 21.50 (PREMIERA)

Chicago P.D. ZDA, 2015. 3. sez. 1/23. I: Jason Beghe, Sophia Bush, Jesse Lee Soffer, Jon Seda. Nan.

Policija je na sledi Dereku Keysu, enemu najbolj iskanih zločincev v Chicagu. Halstead se po najboljših močeh trudi pomagati Lindsey, ki se po treh tednih premora vrne v službo. Olinsky se odpre Prattu in mu povsem iskreno razkrije skrivnost iz svoje preteklosti.

Nočna izmena: Brio ob 22.45 (PREMIERA)

The Night Shift. ZDA, 2016. 3. sez. 1/13. I: Eoin Macken, Jill Flint, Ken Leung, Brendan Fehr. Nan.

Potem, ko je bila Jordan ob otroka, sta se z TC-jem razšla, a sta še vedno sodelavca. Jordan povabi kolegico Shannon Riviera, da se pridruži nočni izmeni. Medtem pa Drew s kolegom Sydom Jenningsom v Afganistanu pomaga petnajstletni nosečnici.