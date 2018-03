V ponedeljek, 5. marca, ne zamudite ...

Reka ljubezni: Pop TV ob 20.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. 2 sezona. 1. del. Igrajo: Lara Komar, Tadej Pišek, Marijana Brecelj, Branko Šturbej, Voranc Boh, Blaž Valič, Mojca Funkl, Bernarda Oman. Nadaljevanka.

Na ekrane se vrača domača serija, ki je gledalce s Primorske odpeljala na Dolenjsko. V zadnji epizodi prve sezone so dočakali poroko med glavnima junakoma, Ireno in Rokom, ki jo je zmotil prihod Vide, Rokove in Blaževe mame, o kateri se je v prvi sezoni veliko govorilo, saj je pred leti skrivnostno izginila. Vido igra Bernarda Oman, ki ne bo edino novo igralsko ime, ki se bo v drugi sezoni pridružilo ekipi. V drugi sezoni pa bodo gledalci videli tudi nekaj novih prizorišč, ki bodo povezana z novimi liki.

Jaz sem Luna: Pop TV ob 14.25 (PREMIERA)

Soy Luna. Argentina, 2017. 2. sezona. 1/80. Igrajo: Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli, Valentina Zenere. Nadaljevanka.

Počitnic je konec in učenci morajo spet v šolo. Luna od vseh najbolj nestrpno pričakuje Matteovo vrnitev, saj se sploh ne odziva na njena sporočila. Nihče nima nikakršnih novic o njem. Se bo sploh vrnil? V Jam and Rollerju Tamara napove svoj odhod in imenuje Luno za odgovorno osebo kotalkališča. Ambar te novice ne sprejme najbolje.

Tednik: TVS 1 ob20.00



Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

Pred osmim marcem bodo govorili o najpogosteje prezrtih ženskah: revnih upokojenkah. Kar 55 tisoč jih živi v globoki revščini. V zadnjih desetih letih se je število zapornic v Sloveniji podvojilo. Pet zapornic je zaupalo svojo življenjsko zgodbo. V Južni Koreji so preverili utrip ob olimpijskih igrah in otoplitvi političnih odnosov s Severno Korejo. Pogovarjali so se tudi s pribežnico iz Severne Koreje.

Oskarji - dan potem: TVS 1 ob 22.55

Slovenija, 2018. Vodi: Mateja Valentinčič. Komentatorska oddaja.

Dan po podelitvi oskarjev bodo pogledali v zakulisje dogajanja, na rdečo preprogo, analizirali bodo letošnje zmagovalce in poražence ter tektonski premik, ki je filmsko industrijo zaznamoval s seksualnimi škandali in gibanjem Me too. Novinarka Mateja Valentinčič se bo pogovarjala s komentatorjem Marcelom Štefančičem, filmskim kritikom in publicistom.

V žarišču: Planet TV ob 23.00

Vikendova ocena: ★★★★

Spotlight. ZDA, 2015. Režija: Tom McCarthy. Igrajo: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber. Triler/drama. 128 min.

Film prikazuje resnično zgodbo o delu raziskovalnih novinarjev časopisa Boston Globe, ki so se lotili razkrivanja obtožb o zlorabah mladoletnikov v Cerkvi. Pri tem je slednja zgolj temelj problema, saj mestne institucije in mnogi drugi sodelujejo ali vsaj aktivno odvračajo pogled od problema.