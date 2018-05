V ponedeljek, 7. maja, ne zamudite ...

Volitve 2018: TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2018. Voditelja: Rosvita Pesek in Dejan Ladika. Predvolilno soočenje.

Po odstopu vlade Mira Cerarja bomo Slovenci novo vlado dobili na predčasnih parlamentarnih volitvah, ki bodo, kot je odločil predsednik RS Borut Pahor, v nedeljo, 3. junija. Uvodno soočenje na TVS bo veliko soočenje predsednikov vseh strank, parlamentarnih in neparlamentarnih, ki kandidirajo v vseh osmih volilnih enotah in so izrazile interes za sodelovanje v oddaji.

V oddaji, ki bo potekala v živo, ne bo občinstva, voditelja pa bosta predsednikom strank postavila vprašanja o temah, za katere menita, da volivce najbolj zanimajo. Po Cerarjevem odstopu je bil zamrznjen stavkovni val v javnem sektorju. Kaj bodo storili kandidati, da se ne bi nadaljeval? Kaj bo z drugim tirom? Težave v zdravstvu in vojski se ne končajo, to velja tudi za težave s Hrvaško ...

Volitve: Nov začetek: Planet TV ob 20.00



Osebno z Marjanom Šarcem. Slovenija, 2018. Vodi: Mirko Mayer. Pogovorna oddaja.

Kdo je dijak lesarske šole, ki se znajde med enajstimi od 170 prijavljenih z opravljenim sprejemnim izpitom na igralski akademiji? Kdo je igralec, ki že v prvem poskusu postane kamniški župan, skoraj predsednik republike in mu ankete kažejo visoka mesta na parlamentarnih volitvah? Je tudi Marjan Šarec, politik, samo eden od njegovih dramskih likov?

Pogled tišine: TVS 2 ob 22.45

The Look of Silence. Koprodukcija, 2014. Režija: Joshua Oppenheimer. Dokumentarni film. 103 minute.

V svojem prejšnjem filmu Teater ubijanja je režiser povabil skupino nekdanjih članov indonezijskih vodov smrti, ki so v šestdesetih letih pobili na sto tisoče domnevnih komunistov, da po vzoru svojih najljubših hollywoodskih filmov pred kamero znova uprizorijo svoje zločine. Tokratni film, Pogled tišine, prinaša drugo plat: pogled žrtve. Adi, 44-letni okulist, čigar brat Ramli je umrl pred njegovim rojstvom, ob ogledu Oppenheimerjevih posnetkov izve, kako je bil Ramli umorjen, in odkrije identiteto storilcev.

Bolj konvencionalno posnet in manj šokanten od prvega filma, a enako pretresljiv portret grozote pobojev in življenja ob morilcih svojih bližnjih.