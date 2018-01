V ponedeljek, 8. januarja, ne zamudite ...

Maigret: TVS 2 ob 20.55 (PREMIERA)

Maigret: Night at the Crossroads. VB, 2017. 2. sezona. 1/2. Igrajo: Rowan Atkinson, Lucy Cohu, Shaun Dingwall, Leo Staar, Ben Caplan. Miniserija. 90 minut.

Po dveh epizodah v letu 2016 so lani posneli še dve epizodi z inšpektorjem Julesom Maigretom, ki ga je ustvaril belgijski pisatelj Georges Simenon. Maigreta je vnovič upodobil angleški igralec Rowan Atkinson, ki ga večina pozna po komičnih vlogah, od Črnega gada do Beana, tokrat pa je ostal smrtno resen.Inšpektor Maigret tokrat zaslišuje Carla Andersena, Danca, v čigar avtomobilu so našli truplo judovskega draguljarja. Danec vztrajno trdi, da nima nič z umorom in Maigret ne more ugotoviti, ali je mož nedolžen ali odličen lažnivec. Prav tako ni jasno, kaj o stvari ve njegova lepa sestra ...

Tednik: TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

Zaradi aditivov so živila lepša, obstojnejša, okusnejša. Preverili smo, koliko je fosfatov v kebabu, brezalkoholnih pijačah ali priljubljeni piščančji salami. V Hollywoodu moški, ki so desetletja spolno nadlegovali ženske, po tekočem traku izgubljajo položaje in vpliv. Vse več pohodnikov in smučarjev zahaja v gore tudi pozimi. Konec lanskega leta je snežni plaz vzel še eno življenje, mladega smučarja.

Vojna svetov: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

War of the Worlds. ZDA, 2005. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Tim Robbins. ZF-pustolovska drama. 116 min.

Ray je pristaniški delavec in ločeni oče 10-letne Rachel in 16-letnega Robbieja, ki ju vidi le ob koncu tedna. Ko se neko jutri po nočni izmeni vrača k njima, mesto zajamejo nenavadne nevihte, nato pa se izkaže, da so tam pristali vesoljci.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.