V ponedeljek, 9. aprila, ne zamudite ...

Oproščen: TVS 2 ob 21.00

Frikjent. Norveška, 2015. 1. sezona. 1/10. Igrajo: Nicolai Cleve Broch, Lena Endre, Anne Marit Jacobsen. TV-serija. 45 minut.

Aksel Borgen je bil še najstnik, ko so ga obtožili umora dekleta Karine. A po sojenju in oprostilni sodbi je zapustil rojstni kraj in postal uspešen podjetnik v Aziji. Zdaj, dvajset let kasneje, se vrača na Norveško, da bi pomagal krajevnemu velikanu Solar Tech, a spozna, da se rane po umoru še niso zacelile in da v Lifjordu še ni prostora zanj.

Kompleksna zgodba, ki ji ne manjka presenečenj, uspešno manevrira med kriminalko in psihološko dramo in obenem postreže še s čudovito fotografijo, tako da je serije brez dvoma vredna ogleda.

Tednik: TVS 1 ob 20.00



Slovenija, 2018. Vodi: Jelena Aščić. Aktualno-informativna oddaja.

Kaj se dogaja na Planet TV-ju, družbi v večinski lasti državnega Telekoma? Zakaj se, potem ko je direktor fizično obračunal s podrejenim, ni zgodilo nič in zakaj odgovorni ne ukrepajo?

Na Hrvaškem so sprejeli nova pravila glede uporabe pozdrava »Za dom spremni« in rdeče zvezde. Za Tednik so otem spregovorili znani hrvaški politiki, novinarji in akademiki.

Nekatere šole zvezke in knjige delno že zamenjujejo z elektronskimi tablicami in pametnimi telefoni. So bojazni, da bi lahko prezgodnja in pretirana uporaba računalnikov otrokom škodila, upravičene?