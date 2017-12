Ameriške prevare: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

American Hustle. ZDA, 2013. Režija: David O. Russell. Igrajo: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence. Triler/komedija. 138 minut.

Leto 1978. Irving Rosenfeld (Bale) in Sydney Prosser (Adams) sta ljubimca in partnerja v prevarantskem poslu. Manjša ovira na njuni poti je Irvingova nestabilna žena (Lawrence), od katere pa se Irving noče ločiti, ker ne bi rad izgubil stika s posvojenim sinom. Večja ovira je agent FBI Richie DiMaso (Cooper), ki ju zaloti pri prevarah. Ponudi jima prostost, če bosta pomagala pri lovu na večje lopove. Čeprav so junaki in zgodba neverjetno pretirani, je Russellu uspelo sestaviti krasno kombinacijo humorja, spletkarjenja, blišča, nevarnosti in romance.

Pisma sv. Nikolaju 2: Pop Tv ob 21.00

Vikendova ocena: ★★★

Listy do M. 2. Poljska, 2015. Režija: Maciej Dejczer. Igrajo: Piotr Adamczyk, Maciej Stuhr, Waldemar Blaszczyk, Katarzyna Bujakiewicz. Romantična komedija. 103 min.

Tudi drugi film (ki pa za razliko do prvega ni nastal pod taktirko slovenskega režiserja Mitje Okorna) se osredotoča na več likov, ki v času božično-novoletnih praznikov padajo v takšne ali drugačne romantične zaplete.

Decembrska nevesta: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: ★★★

A December Bride. ZDA/Kanada, 2016. Režija: David Winning. Igrajo: Jessica Lowndes, Daniel Lissing, April Telek. TV-romantična komedija. 84 min.

Seth Murphy in Layla O'Rielly se dogovorita, da bosta par na poroki njene sestrične, ki je Layli pred letom speljala nekdanjega zaročenca Jacka. Deloma je za polomijo kriv tudi Jackov najboljši prijatelj Seth, zato se zdi dogovor med Laylo in Sethom toliko bolj čuden. A Sethu je bila Layla pravzaprav od nekdaj pri srcu.

Koyaa: TV SLO 1 ob 18.20

Zmrzljivi šal. Slo., 2017. A: Kolja Saksida. Anim.

Do konca tedna bodo na sporedu nove epizode priljubljene slovenske animirane serije. V prvem delu se Koyaa odpravlja na sprehod v mrzel zimski dan. S stojala hoče vzeti šal, a začuden obstoji.Šal se mu sprva izmuzne kot kača, nato pa po sobi uganja vragolije. Bo Koyii uspelo dobiti šal nazaj?