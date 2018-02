V soboto, 10. februarja, ne zamudite ...

Petdeset odtenkov sive: Pop TV ob 22.25

Vikendova ocena: ★★

Fifty Shades of Grey. ZDA, 2015. Režija: Sam Taylor-Johnson. Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eloise Mumford, Marcia Gay Harden. Romantična drama. 125 minut.

Filmska priredba knjižne uspešnice E. L. James sledi nedolžni študentki književnosti Anastasii Steele, ki se namesto kolegice loti intervjuja z uspešnim poslovnežem Christianom Greyem. Anastasia ne sluti, da bo neverjetno privlačni, skrivnostni in strah zbujajoči milijonar zamajal njen nedolžni in naivni svet.

Film, ki naj bi bil erotični izlet v svet sadomazohističnih spolnih praks, je v resnici precej sterilen prikaz disfunkcionalne zveze, v kateri je on narcisoiden obsedenec z nadzorom, medtem ko bi ona rada le »normalno« zvezo. Ljubitelji romana bodo verjetno zadovoljni, drugi pa bodo predvsem zdolgočaseno zehali.

»Nisi prva, nisi zadnja«: TV SLO 1 ob 20.00

Veliki retrospektivni koncert. Slovenija, 2018. Posnetek.

Ob posthumnem izidu plošče Nisi prva, nisi zadnja primorskega glasbenika Danila Kocjančiča so pripravili tudi retrospektivni koncert v športni dvorani Bonifika v Kopru ob 5. obletnici njegove smrti. Na odru so se glasbenikom in njegovemu sinu Valentinu Kanzyaniju pridružili pevci Tinkara Kovač, Drago Mislej, Tomaž Domicelj, Slavko Ivančič, Janez Bončina, Neisha, Tulio Furlanič, Rudi Bučar idr.

Za vedno: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: ★★★★

Slovenija, 2008. Režija: Damjan Kozole. Igrajo: Marjuta Slamič, Dejan Spasić, Peter Musevski, Mojca Partljič. Drama. 82 min.

35-letna Tanja je uspešna ženska, ki v petek zvečer pride domov pozno ponoči. Njen mož Mare, arhitekt, po mučnem pogovoru in ljubosumnih očitkih izgubi živce in jo klofne. Očitno ne prvič v življenju. Tanja se zaklene v kopalnico, ropot zbudi spodnjega soseda, ki pokliče policijo. Razkrijejo se številne skrivnosti.

Olimpijske igre

Skiatlon (Ž): TV SLO 2 ob 8.05

Biatlon. Sprint (Ž): TV SLO 2 ob 12.00

Smučarski skoki. Mala skaklnice (M): TV SLO 2 ob 13.35