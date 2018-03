V soboto, 10. marca, ne zamudite ...

Zapuščina: TVS 1 ob 21.45 (PREMIERA)

Arvingerne. Danska, 2015. 3. sezona. 1/9. Igrajo: Trine Dyrholm, Jesper Christensen, Marie Bach Hansen, Carsten Bjørnlund. TV-serija. 55 minut.

Družinska saga, ki je hkrati velika in drzna ter intimna in vsakdanja, se vrača s tretjo in obenem zadnjo sezono, v kateri so štirje dediči posestva Gronnegaard sprejeli svojo preteklost in zakopali bojne sekire.

Po Thomasovi smrti zdaj Emil vzgaja Melody na posestvu, kjer živi tudi Frederikova hčerka Hannah. Signe živi s fantom Akslom in je uspešna v svojem ekološkem kmetovanju, Gro pa skupaj s Hannah pripravlja razstavo mladih umetnikov. Frederik, ki živi v ZDA, se zdaj vrača v domovino in se namerava pobotati s Solveig, a njegova vrnitev ne gre ravno po načrtih ...

Opozorilo: Mlajši otroci naj si serijo ogledajo s starši ali skrbniki.

Kdo bi vedel: TVS 1 ob 20.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. Režija: Marjan Kučej. Vodi: Saša Jerković. Razvedrilni kviz.

Tudi skozi novo sezono bo gledalce popeljala ustaljena ekipa, na novo pa se jim bo kot znanstvenik pridružil kemik in stand up komik Aleš Novak. Še vedno se bosta v vsaki oddaji dva kapetana borila za zmago, vsakemu pa bo na pomoč priskočila znana osebnost iz sveta zabave, športa ali medijev. V prvi oddaji bosta pomočnika Mihe Brajnika in Ane Marije Mitić Maja Keuc in Jonas Žnidaršič.

Ljubezen po domače: Pop TV ob 20.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. Vodi: Tanja Postružnik Koren. Resničnostni šov.

Z novo sezono in novimi junaki se bodo na podeželju spodbujale nove ljubezni. Pred kratkim je voditeljica že predstavila osem hrepenečih src slovenskega podeželja, iskrena izpoved sedmih fantov in enega dekleta se je obrestovala in vsi na svojih kmetijah že nestrpno pričakujejo Tanjo z ljubezensko pošto. A nekateri bodo že takoj razočarani, peterica pa se bo veselila priložnosti, da v svoje življenje končno privabijo pravo ljubezen.

Poštarjeve bele noči: TVS 1 ob 23.20

Vikendova ocena: ★★★★

Belje noči poštalona Alekseja Trijapicina. Rusija, 2014. Režija: Andrej Končalovski. Igrajo: Aleksej Trijapicin, Irina Ermolova, Timur Bondarenko. Drama. 90 min.

Prebivalci odročnih vasic ob jezeru Kenozero na ruskem severu živijo tako, kot so stoletja živeli njihovi predniki: v majhnih skupnostih se vsi poznajo in proizvajajo le tisto, kar neizbežno potrebujejo. Njihova edina vez z zunanjim svetom je poštar Ljoka ...

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Izbor športa:

Slalom (Ž): TVS 2 ob 9.25 in 12.25

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Ofterschwanga.

Smuk (M): TVS 2 ob 10.55

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Kvitfjella.

Biatlon: TVS 2 ob 13.35

Svetovni pokal. Mešana štafeta dvojic. Prenos iz Kontiolahtija.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 16.55

Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Ekipno. Prenos.