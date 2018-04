V soboto, 14. aprila, ne zamudite ...

Čisto nova zaveza: TVS 1 ob 23.20 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Le tout nouveau testament. Koprodukcija, 2015. Režija: Jaco Van Dormael. Igrajo: Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve. Fantazijska komedija. 114 minut.

Bog obstaja. In je precejšen bedak. Živi v stanovanju v Bruslju in se nikdar ne preobleče iz pižame. Kar naprej si izmišljuje nove načine, kako mučiti človeštvo in precej tiranski je tudi do žene in desetletne hčerke Ee. Sin JC mu je pa že tako ušel. Ko ima Ea očeta nekega dne dovolj, mu vdre v računalnik in vsem ljudem po SMS-sporočilu izda dan in uro njihove smrti. Nato zbere nove apostole in se loti pisanja čisto nove Nove zaveze ...

Film, ki je bolj satiričen kot blasfemičen, se o bibličnih temah sprašuje na subverziven in nadrealističen način in je pri tem še kako zabaven.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Beseda na A: TVS 1 ob15.55



The A Word. VB, 2016. 1/6. Igrajo: Morven Christie, Lee Ingleby, Max Vento, Vinette Robinson, Christopher Eccleston. TV-serija. 60 minut.

Petletni Joe je najraje sam s svojimi modrimi slušalkami na glavi in glasbo, ob kateri glasno prepeva. Njegova mama in oče vidita, da je deček precej izoliran, a temu ne pripisujeta prevelike pozornosti, sploh ker so tako rekoč vsi drugi v družini izrazito glasni. Tudi rahle namige drugih, da z dečkom ni vse v redu, dolgo ignorirata. A ko ga vendar odpeljeta k zdravniku, se pokaže, da je Joe avtist. BBC-jeva serija, ki na trenutke morda zaide v pretirano melodramo ali preveč malomeščanske zaplete, kljub vsemu odlično prikaže stisko družine, ki se mora spoprijeti s težko resnico in se naučiti živeti z njo.

Ljubezen po domače: Pop TV ob 20.00



Slovenija, 2018. Voditeljica: Tanja Postružnik Koren. Romantična resničnostna oddaja.

Na Renatovi kmetiji v Lendavi se začenja neizprosna bitka med zaljubljenimi dekleti, Mihael končno dočaka svoje izbranke, dekleta pa ob prihodu na kmetijo takoj opazijo, da se ne znajde najbolje v njihovi družbi. Vse so tudi presenečene, kaj zanj pomenita idealen zmenek in romantika. Vesna medtem na svoji kmetiji sprejema zelo težko odločitev, ki kasneje preseneti vse.

Delovna akcija: Pop TV ob 21.05

Slovenija, 2018. Voditeljica: Ana Praznik. Razvedrilna oddaja.

Tokrat bodo pomagali Nadi Baloh iz Kranja, materi šestih odraslih otrok, ki dobro ve, kako trd je boj za skromno življenje. V majhnem in dotrajanem stanovanju živi z invalidnim možem, hčerko in vnukinjo. Ko pridejo na obisk vsi vnuki, morajo zaradi prostorske stiske sedeti kar na tleh.

Televizijski klub: TVS 2 ob 21.45



Pogum. Slovenija, 2018. Vodi: Bernarda Žarn. Pogovorna oddaja.

Gostje oddaje bodo Slovenka leta Petra Greiner, mama treh otrok, med katerimi je izjemna Sofia, zaradi katere je ustanovila Zavod 13, ki ozavešča o drugačnosti in ponuja pomoč, naš najboljši letalec Robert Kranjec, ki se je po strašnem padcu in poškodbah vrnil med najboljše, in legendarni voditelj Janez Dolinar, ki je premagal strahove in strahote raka in kapi ter javno izpostavljenost in kritike.

Alexia: Cvetličarna, Ljubljana

General Musashi: Orto bar, Ljubljana

Pop Design: Klubar, Kranj

The Thing: Narodni dom, Maribor

Mi2: Rožmarin, Maribor

San di Ego: Snackbar, Koper