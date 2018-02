V soboto, 17. februarja, ne zamudite ...

Ema 2018: TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2018. Voditelj: Vid Valič. Prenos predizbora.

Na predizboru se bo predstavilo 16 izvajalcev, štirje najboljši po mnenju gledalcev in poslušalcev in štirje najboljši po mnenju žirije se bodo uvrstili v finale, ki bo v soboto, 24. februarja. Tudi v finalu bo izbira tako v rokah občinstva kot stroke, takrat bomo dobili zmagovalca, ki nas bo maja zastopal na izboru za Pesem Evrovizije na Portugalskem.Na predizboru bodo v tem vrstnem redu nastopili:

Anabel, Tanja Ribič,

King Foo, Ina Shai

Indigo,

ManuElla,

Mila,

Orter,

Lara Kadis,

BQL,

Proper,

Nika Zorjan,

Marina Martensson,

Nuška Drašček,

Gregor Ravnik, Lea Sirk.

Med nastopi na predizboru in v finalu bo krmaril komik in voditelj Vid Valič, ki bo Emo vodil prvič.

Od filmov priporočamo:

Oceanovih 12: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

Ocean's Twelve. ZDA/Avstralija, 2004. Režija: Steven Soderbergh. Igrajo: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones. Kriminalka/komedija. 125 min.

Kaj ženske ljubijo: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

What Women Want. ZDA, 2000. Režija: Nancy Meyers. Igrajo: Mel Gibson, Marisa Tomei, Helen Hunt. Romantična komedija. 127 min.

Beležnica: Pop TV ob 21.45

Vikendova ocena: ★★★★

The Notebook. ZDA, 2004. Režija: Nick Cassavetes. Igrajo: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner. Romantična drama. 123 min.

Epizoda v življenju zbiralca železa: TVS 1 ob 22.25 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★★

Epizoda u životu berača željeza. Koprodukcija, 2013. Režija: Danis Tanović. Igrajo: Senada Alimanović, Nazif Mujić, Sandra Mujić, Šemsa Mujić Dokumentarna drama. 75 min.

Senada ima 31 let in s partnerjem Nazifom ter dvema hčerama živi v stari romski soseski Poljice v osrednji Bosni. Je v petem mesecu nosečnosti in mora zaradi zapletov na operacijo. Toda nima zdravstvenega zavarovanja in ne denarja ...

Izbor z ZOI 2018:

Superveleslalom (ŽŽ): TVS 2 ob 2.50 (v noči s petka)



Alpsko smučanje. Prenos. Posnetek bo ob 17.35.

Od Slovenk bosta nastopili Maruša Ferk s številko 30 in Tina Robnik s številko 38.

Smučarski teki (Ž): TVS 2 ob 10.30

Štafeta. Prenos.

V slovenski štafeti bodo tekle Katja Višnar, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan in Anamarija Lampič.

Hokej na ledu (M): TVS 2 ob 13.00



Slovenija : Slovaška. Prenos.

Po sladki zmagi nad Američani in precej visokem porazu z Rusi Slovence čakajo še Slovaki, ki imajo tako kot Slovenci eno zmago in en poraz.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 15.40



Nordijsko smučanje. Velika skakalnica. Posnetek (tekma bo sicer potekala hkrati s hokejsko).

Skozi kvalifikacijsko sito so se prebijali Jernej Damjan, Peter Prevc, Tilen Bartol, Anže Semenič.

Veleslalom (M): TVS 2 ob 2.10 in 5.45 (v noči na nedeljo)



Alpsko smučanje. Prenos. Posnetek v bo v nedeljo ob 18.15.

Za Slovenijo bosta tekmovala Žan Kranjec in Štefan Hadalin.