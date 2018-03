V soboto, 17. marca, ne zamudite ...

Nova zvezda Slovenije: Planet TV ob 21.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. Voditelj: Klemen Bunderla. Razvedrilna oddaja.

Na šov s talenti bodo to pomlad stavili tudi na Planet TV, v oddaji se bodo predstavljali pevci. Šov bo vodil radijski voditelj in pevec Klemen Bunderla, žirijo pa sestavljajo pevki Natalija Verboten in Nuška Drašček, igralec Uroš Smolej, glasbeni producent Goran Lisica - Fox ter pevec in modni agent Tomaž Mihelič.

Prvi del tekmovanja bodo zaznamovale avdicije, na katerih bodo kandidati pokazali svoje pevsko znanje brez glasbene podlage. V avdicijskih oddajah bodo v vsaki oddaji le trije sodniki, v prvi oddaji bodo to Natalija Verboten, Nuška Drašček in Goran Lisica - Fox. Najboljši kandidati se bodo uvrstili v drugi del tekmovanja, kjer jih bodo ocenjevali vsi žiranti, na koncu pa zmagovalca poleg denarne nagrade čaka še priložnost, da se preizkusi v profesionalnem glasbenem studiu.

Dva Ena: TVS 1 ob 23.40

Slovenija, 2015. Režija: Peter Bratuša. Igrajo: Lenča Ferenčak, Borut Veselko, Katka Adamič. Kratki igrani film. 26. minut.

Film nas vpelje v običajen delovnik taksista. Nekega poznega večera sprejme še zadnji klic, taksi je poklicala meščanska gospa v zrelih letih. S sabo ima nekaj prtljage in očitno se ne bo več vrnila domov. Obiskati želi lokacije, na katere jo vežejo še posebno lepi spomini.

Klip: TVS 1 ob 0.05

Vikendova ocena: ★★★★

Srbija, 2012. Režija: Maja Miloš. Igrajo: Isidora Simijonović, Vukašin Jasnić, Sanja Mikitišin, Jovo Maksić, Monja Savić. Drama. 102 minuti.

Zmagovalni film Liffa 2012 po odločitvi žirije je neposredna in kontroverzna drama. Glavna junakinja Jasna (odlična, v času snemanja šele 16-letna Simijonovićeva) odrašča v napetih razmerah in slabih odnosih s starši, ki se sicer trudijo, a jim zaradi očetove bolezni in generacijskega prepada ne uspe navezati pristnega stika. Jasna išče rešitev svojih težav v seksu, drogah in turbofolku, pri čemer čustveno ranljivost nadomesti s hedonizmom, prek katerega se trudi vključiti v družbo. Ves čas snema dogajanje okrog sebe s svojim telefonom, pri čemer so ti posnetki (klipi) uporabljeni tudi kot pogled kamere, kar filmu doda še eno stopnjo realizma.

Klip je brezkompromisen in surov prikaz življenja mladih, ki je pogosto primerjan s kultno dramo Mulci, a je za slovensko občinstvo vsekakor bolj relevanten, Miloševa pa s pametnimi prijemi kamere in odlično igro zasedbe filmu doda skoraj antropološki pridih.

Izbor športa:

Veleslalom (M): TVS 2 ob 9.40 in 12.25



Svetovni pokal. Prenos iz Areja.

Slalom (Ž): TVS 2 ob 10.40 in 13.25



Svetovni pokal. Prenos iz Areja.

Deskanje na snegu: TVS 2 ob 11.30



Svetovni pokal. Paralelni slalom. Vključitev v prenos.

Smučanje prostega sloga: TVS 2 ob 14.20



Svetovni pokal. Smučarski kros. Vključitev v prenos iz Megeva.

Biatlon: TVS 2 ob 15.10 in 18.15



Svetovni pokal. Zasledovalna tekma (M) in štafeta (Ž). Prenos in posnetek iz Osla.

MotoGP: Kanal A ob 15.35



Kvalifikacije VN Katarja. Prenos.

Smučarski poleti: TVS 2 ob 16.00



Svetovni pokal. Ekipna tekma. Prenos iz Vikersunda.

Nogomet: Kanal A ob18.00

Prva liga. Maribor : Krško. Prenos iz Maribora.