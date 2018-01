V soboto, 20. januarja, ne zamudite ...

Bob leta 2017: TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2018. Voditelj: Jurij Drevenšek. Prenos prireditve iz Maribora.

Tudi letos bodo podelili priznanje za najboljšo izjavo, objavljeno v časniku Večer v zadnjem letu. Za nagrado bob leta, ki jo podeljuje glas občinstva, se poteguje deset finalistov. To so avtor knjige o Mariboru Bojan Golčar, poveljnik enot TO pri obrambi Šentilja Srečko Cehnar, scenarist in glasbenik Marko Vezovišek, antropologinja dr. Svetlana Slapšak, zgodovinarka dr. Darja Kerec, meteorolog Andrej Velkavrh, zdravnica Ninna Kozorog, ekonomist, upokojeni profesor ddr. Matjaž Mulej, obramboslovec dr. Vladimir Prebilič in alpinist Marko Prezelj. Izjave med drugim govorijo o osamosvojitvi in zgrešenih vrednotah sodobnega človeka.

Prireditev bo po sedmih nastopih Tadeja Toša prvič vodil igralec Jurij Drevenšek, program pa bosta s svojim nastopom popestrili še skupini Big Foot Mama in Lačni Franz.

Napad na Belo hišo: Pop TV ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

White House Down. ZDA, 2013:. Režija: Roland Emmerich. Igrajo: Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal. Akcijski triler. 137 min. ł

John Cale je nekdanji vojak, ki dela kot varnostnik v Beli hiši, želi pa si postati tajni agent. Ko s svojo enajstletno hčerjo Emily obišče Belo hišo, srečata tudi predsednika. Kmalu po tem se predsednik znajde sredi terorističnega napada, za katerega je odgovoren znani terorist Stenz, a izkaže se, da so vpleteni tudi zaposleni v Beli hiši.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Pingvini z Madagaskarja: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★

Penguins of Madagascar. ZDA, 2014. Režija: Eric Darnell, Simon J. Smith. Glasovi: Jan Bučar, Andrej Murenc, Igor Potočnik, Uroš Smolej, Boris Kerč. Animirana pustolovska komedija. 92 min.

Pingvini Kapitan, Kovalski, Riko in Pešak se lotijo vohunskega posla in združijo moči s tajno organizacijo Severnik, ki jo vodi agent Zaupno.

Kaznilnica odrešitve: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★★

The Shawshank Redemption. ZDA, 1994. Režija: Frank Darabont. Igrajo: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler. Drama. 142 min.

Bankirja Andyja Dufresna obtožijo in obsodijo umora žene in njenega ljubimca, zato pristane v zaporu. Kljub izjemno kruti usodi, ki ga doleti, ostane neverjetno duhovno močan. Zaporniki in nadzorniki ga opazijo. Zaradi svojega znanja kmalu začne svojim nadzornikom celo urejati različne denarne zadeve.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Izbor športa:

Smučarski skoki (Ž): TVS 2 ob 8.55

Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Ekipno. Prenos iz Zaa.

Smuk (Ž): TVS 2 ob 9.55

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Cortine d'Ampezzo.

Smuk (M): TVS 2 ob 11.20

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Kitzbühla.

Smučarski teki (M in Ž): TVS 2 ob 12.45

Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Sprint. Prenos iz Planice.

Deskanje na snegu (M in Ž): TVS 2 ob 14.30

Svetovni pokal. Paralelni veleslalom. Prenos z Rogle.

Smučarski poleti (M): TVS 2 ob 15.45

Svetovno prvenstvo. Prenos iz Oberstdorfa.

Biatlon (M in Ž): TVS 2 ob 18.45

Svetovni pokal. Zasledovalna tekma. Posnetek iz Antholza.

Smučarski kros: TVS 2 ob 19.25

Smučanje prostega sloga. Svetovni pokal. Prenos iz Nakiske.

EP v umetnostnem drsanju: TVS 2 ob 21.00

Plesni pari in ženske. Prosti program. Posnetek iz Moskve.

Placido Domingo: Arena Stožice, Ljubljana

Bobri: Slovensko mladinsko gledališče, Kinodvor ...

Osrednja tema festivala kulturno-umetnostne vzgoje bo poezija, trajal bo do 8. februarja.

Hamo & Tribute 2 Love: CMK, Koper

Jarc Gregorin trio: Vetrinjski dvor, Maribor

Serafine: Salon uporabnih umetnosti, Maribor